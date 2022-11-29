У Києві на Троєщині заблоковано рух на правий берег: що сталося
У Києві утворився величезний затор на правий берег із Троєщини (колаж РБК-Україна)
29 листопада у Києві утворився величезний затор. Водії автомобілів на Троєщині не можуть потрапити до правого берега.
Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Чому утворився затор на Троєщині
У пабліці повідомляється, що на Троєщині повністю заблоковано рух на правий берег. Вся річ у тому, що через ремонт та непрацюючі світлофори машини за годину просунулися буквально на 100 метрів.
У Києві на Троєщині утворився величезний затор (dtp.kiev.ua)
Також дивіться на відео, як повільно рухаються авто.
До речі, в коментарях користувачі відзначають, що світлофори тут ні до чого, вся справа у двох аваріях.
- ДТП на мосту, який ремонтується перед ним. Світлофори тут ні до чого.
- До чого тут світлофори? Там 2 ДТП! Плюс ремонт.
- А що з тим ремонтом дороги? Вже місяць стоїть все на місці. Куди жалітися? На фіга починали?
- Точно, бо машина вбивається швидше від ям, на тих двох уже не проїхати нормально. Хай роблять, зимою не такий уже великий трафік. Якщо аварій нема, то всі нормально проїжджають.
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