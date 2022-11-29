В Киеве на Троещине заблокировано движение на правый берег: что произошло
В Киеве образовался огромный затор на правый берег с Троещины (коллаж РБК-Украина)
29 ноября в Киеве образовался огромный затор. Водители автомобилей на Троещине не могут попасть на правый берег.
Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Почему образовался затор на Троещине
В паблике сообщается, что на Троещине полностью заблокировано движение на правый берег. Все дело в том, что из-за ремонта и неработающих светофоров машины за час продвинулись буквально на 100 метров.
В Киеве на Троещине образовался огромный затор (dtp.kiev.ua)
Также смотрите на видео, как медленно двигаются авто.
Кстати, в комментариях пользователи отмечают, что светофоры тут не при чем, все дело в двух случившихся авариях.
- ДТП на мосту, который ремонтируется и перед ним. Светофоры тут ни при чем.
- Причем тут светофоры? Там 2 ДТП! Плюс ремонт.
- А що з тим ремонтом дороги? Вже місяць стоїть все на місці..Куди жалітися? На фіга починали?
- Точно, бо машина вбивається швидше від ям, на тих двох вже не проїхати нормально. Хай роблять, взимку не такий вже великий трафік. Якщо аварій нема, то усі нормально проїжджають.
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