В Киеве на Троещине заблокировано движение на правый берег: что произошло

29 ноября в Киеве образовался огромный затор. Водители автомобилей на Троещине не могут попасть на правый берег.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Почему образовался затор на Троещине

В паблике сообщается, что на Троещине полностью заблокировано движение на правый берег. Все дело в том, что из-за ремонта и неработающих светофоров машины за час продвинулись буквально на 100 метров.

В Киеве на Троещине образовался огромный затор (dtp.kiev.ua)

Также смотрите на видео, как медленно двигаются авто.

Кстати, в комментариях пользователи отмечают, что светофоры тут не при чем, все дело в двух случившихся авариях.