В Києві станцію метро перетворили на "смітник". Фото, які говорять самі за себе

Що коїться на метро "Теремки"

Так, один з учасників групи опублікував світлини, на яких показано, як захаращена станція та вхід у неї.

"Станцію метро "Теремки" перетворили в звалище сміття! Поряд немає смітників. Міська влада нехтує чистотою! - сказано під фото.

Станція метро "Теремки" у Києві (фото: Пасажири Києва/Facebook)

Жителі Києва відреагували на колапс біля підземки в коментарях.