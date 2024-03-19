В Києві станцію метро перетворили на "смітник". Фото, які говорять самі за себе

Після закриття кількох станцій метро у Києві у зв'язку з ремонтом тунелю, станція метро "Теремки" опинилася вся у смітті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на групу "Пасажири Києва" у Facebook.
Так, один з учасників групи опублікував світлини, на яких показано, як захаращена станція та вхід у неї.
"Станцію метро "Теремки" перетворили в звалище сміття! Поряд немає смітників. Міська влада нехтує чистотою! - сказано під фото.
Жителі Києва відреагували на колапс біля підземки в коментарях.
Як ми раніше писали, Кличко розказав, коли відновлять рух поїздів метро на шести станціях "синьої" гілки.
Читайте також, коли запрацює метро на "Теремки" та киянам озвучили нову дату.