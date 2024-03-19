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В Киеве станцию метро превратили в "мусорку". Фото, говорящие сами за себя

Фото: В Киеве засорили метро "Теремки" (Пассажиры Киева/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

После закрытия нескольких станций метро в Киеве в связи с ремонтом тоннеля, станция метро "Теремки" оказалась вся в мусоре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Пассажиры Киева" в Facebook.

Что происходит на метро "Теремки"

Так, один из участников группы опубликовал фотографии, на которых показано, как захламлена станция и вход в нее.

"Станцию метро "Теремки" превратили в свалку мусора! Рядом нет мусорников. Городские власти пренебрегают чистотой! - сказано под фото.

Станция метро "Теремки" в Киеве (фото: Пассажиры Киева/Facebook)

Жители Киева отреагировали на коллапс у подземки в комментариях.

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  • Навіть ті ж самі продавці прилеглих магазинів у будинках теж люблять скидати де заманеться сміття, щоб не нести в контейнер, а так викинули ввечері по дорозі додому і на метро!
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КиевМетро