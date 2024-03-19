В Киеве станцию метро превратили в "мусорку". Фото, говорящие сами за себя

После закрытия нескольких станций метро в Киеве в связи с ремонтом тоннеля, станция метро "Теремки" оказалась вся в мусоре.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Пассажиры Киева" в Facebook.
Так, один из участников группы опубликовал фотографии, на которых показано, как захламлена станция и вход в нее.
"Станцию метро "Теремки" превратили в свалку мусора! Рядом нет мусорников. Городские власти пренебрегают чистотой! - сказано под фото.
Жители Киева отреагировали на коллапс у подземки в комментариях.
Как мы ранее писали, Кличко рассказал, когда возобновят движение поездов метро на шести станциях "синей" ветки.
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