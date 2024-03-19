В Києві станцію метро перетворили на "смітник". Фото, які говорять самі за себе
Після закриття кількох станцій метро у Києві у зв'язку з ремонтом тунелю, станція метро "Теремки" опинилася вся у смітті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на групу "Пасажири Києва" у Facebook.
Що коїться на метро "Теремки"
Так, один з учасників групи опублікував світлини, на яких показано, як захаращена станція та вхід у неї.
"Станцію метро "Теремки" перетворили в звалище сміття! Поряд немає смітників. Міська влада нехтує чистотою! - сказано під фото.
Станція метро "Теремки" у Києві (фото: Пасажири Києва/Facebook)
Жителі Києва відреагували на колапс біля підземки в коментарях.
- Так зробіть звернення на 1551, вони доволі ефективно такі питання вирішують.
- Вимагайте в першу чергу не урни встановити, а щоб благоустрій перевірив всіх власників/орендарів прилеглих курятників на наявність договору по сміттю!
- Навіть ті ж самі продавці прилеглих магазинів у будинках теж люблять скидати де заманеться сміття, щоб не нести в контейнер, а так викинули ввечері по дорозі додому і на метро!
Як ми раніше писали, Кличко розказав, коли відновлять рух поїздів метро на шести станціях "синьої" гілки.
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