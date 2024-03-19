В Киеве станцию метро превратили в "мусорку". Фото, говорящие сами за себя
После закрытия нескольких станций метро в Киеве в связи с ремонтом тоннеля, станция метро "Теремки" оказалась вся в мусоре.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Пассажиры Киева" в Facebook.
Что происходит на метро "Теремки"
Так, один из участников группы опубликовал фотографии, на которых показано, как захламлена станция и вход в нее.
"Станцию метро "Теремки" превратили в свалку мусора! Рядом нет мусорников. Городские власти пренебрегают чистотой! - сказано под фото.
Станция метро "Теремки" в Киеве (фото: Пассажиры Киева/Facebook)
Жители Киева отреагировали на коллапс у подземки в комментариях.
- Так зробіть звернення на 1551, вони доволі ефективно такі питання вирішують.
- Вимагайте в першу чергу не урни встановити, а щоб благоустрій перевірив всіх власників/орендарів прилеглих курятників на наявність договору по сміттю!
- Навіть ті ж самі продавці прилеглих магазинів у будинках теж люблять скидати де заманеться сміття, щоб не нести в контейнер, а так викинули ввечері по дорозі додому і на метро!
Как мы ранее писали, Кличко рассказал, когда возобновят движение поездов метро на шести станциях "синей" ветки.
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