В Киеве станцию метро превратили в "мусорку". Фото, говорящие сами за себя

После закрытия нескольких станций метро в Киеве в связи с ремонтом тоннеля, станция метро "Теремки" оказалась вся в мусоре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Пассажиры Киева" в Facebook.

Что происходит на метро "Теремки"

Так, один из участников группы опубликовал фотографии, на которых показано, как захламлена станция и вход в нее.

"Станцию метро "Теремки" превратили в свалку мусора! Рядом нет мусорников. Городские власти пренебрегают чистотой! - сказано под фото.

Станция метро "Теремки" в Киеве (фото: Пассажиры Киева/Facebook)

Жители Киева отреагировали на коллапс у подземки в комментариях.