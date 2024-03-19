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В Киеве станцию метро превратили в "мусорку". Фото, говорящие сами за себя

Киев, Вторник 19 марта 2024 10:17
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В Киеве станцию метро превратили в "мусорку". Фото, говорящие сами за себя Фото: В Киеве засорили метро "Теремки" (Пассажиры Киева/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

После закрытия нескольких станций метро в Киеве в связи с ремонтом тоннеля, станция метро "Теремки" оказалась вся в мусоре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Пассажиры Киева" в Facebook.

Что происходит на метро "Теремки"

Так, один из участников группы опубликовал фотографии, на которых показано, как захламлена станция и вход в нее.

"Станцию метро "Теремки" превратили в свалку мусора! Рядом нет мусорников. Городские власти пренебрегают чистотой! - сказано под фото.

В Киеве станцию метро превратили в &quot;мусорку&quot;. Фото, говорящие сами за себяВ Киеве станцию метро превратили в &quot;мусорку&quot;. Фото, говорящие сами за себяВ Киеве станцию метро превратили в &quot;мусорку&quot;. Фото, говорящие сами за себяВ Киеве станцию метро превратили в &quot;мусорку&quot;. Фото, говорящие сами за себяСтанция метро "Теремки" в Киеве (фото: Пассажиры Киева/Facebook)

Жители Киева отреагировали на коллапс у подземки в комментариях.

  • Так зробіть звернення на 1551, вони доволі ефективно такі питання вирішують.
  • Вимагайте в першу чергу не урни встановити, а щоб благоустрій перевірив всіх власників/орендарів прилеглих курятників на наявність договору по сміттю!
  • Навіть ті ж самі продавці прилеглих магазинів у будинках теж люблять скидати де заманеться сміття, щоб не нести в контейнер, а так викинули ввечері по дорозі додому і на метро!

Как мы ранее писали, Кличко рассказал, когда возобновят движение поездов метро на шести станциях "синей" ветки.

Читайте также, когда заработает метро на Теремки и киевлянам озвучили новую дату.

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