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У Києві серйозні збої у роботі інтернету. Де терміново знайти безкоштовний Wi-Fi

Київ, Вівторок 02 січня 2024 12:56
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У Києві серйозні збої у роботі інтернету. Де терміново знайти безкоштовний Wi-Fi Без інтернету залишилося багато абонентів (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Внаслідок масованої атаки, завданої ворогом 2 січня, в Києві спостерігаються суттєві перебої з інтернет-зв'язком.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що про це відомо і де терміново знайти безкоштовний Wi-Fi.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Netblocks, коментар речника КМВА в телемарафоні "Єдині новини".

Реальна ситуація

Згідно з інформацією сервісу Netblocks, що моніторить підключення до мережі, нинішня ситуація - найсерйозніший збій за останні місяці.

"Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці", - наголошується у повідомленні.

Інфографіка, оприлюднена сервісом, свідчить про те, що доступність інтернету в столиці впала до 80% від звичайного рівня.

У Києві серйозні збої у роботі інтернету. Де терміново знайти безкоштовний Wi-Fi

Публікація Netblocks (скріншот: twitter.com/netblocks)

Що кажуть у КМВА

За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону "Єдині новини", спеціалісти роблять все можливе, аби виправити ситуацію якнайшвидше.

"Через ракетний удар в деяких районах міста були і є зараз проблеми з електропостачанням, водопостачанням... Наразі фахівці ДТЕК роблять перепідключення - щоб заживити тих киян, хто залишився без електропостачання", - зауважив посадовець.

Він додав, що надходили повідомлення й про те, що "певні проблеми є також з інтернетом".

"Через відсутність електрики можуть бути проблеми й у мобільних операторів", - уточнив речник і запропонував усім, хто того потребує, звернутися до найближчих "Пунктів незламності".

Де знайти безкоштовний Wi-Fi

Нині безкоштовний Wi-Fi можна шукати:

  • в "Пунктах незламності"
  • у громадських місцях (у кафе, в ресторанах, на автозаправних станціях)
  • у бібліотеках
  • у метро

Нагадаємо, масована атака на Україну сьогодні повторила 29 грудня.

Читайте також, коли в "Укренерго" повністю відновлять електропостачання в Києві та області.

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Київ Інтернет ракетна атака Мережа 4G Wi-Fi