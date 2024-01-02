У Києві серйозні збої у роботі інтернету. Де терміново знайти безкоштовний Wi-Fi
Внаслідок масованої атаки, завданої ворогом 2 січня, в Києві спостерігаються суттєві перебої з інтернет-зв'язком.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що про це відомо і де терміново знайти безкоштовний Wi-Fi.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Netblocks, коментар речника КМВА в телемарафоні "Єдині новини".
Реальна ситуація
Згідно з інформацією сервісу Netblocks, що моніторить підключення до мережі, нинішня ситуація - найсерйозніший збій за останні місяці.
"Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці", - наголошується у повідомленні.
Інфографіка, оприлюднена сервісом, свідчить про те, що доступність інтернету в столиці впала до 80% від звичайного рівня.
Публікація Netblocks (скріншот: twitter.com/netblocks)
Що кажуть у КМВА
За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону "Єдині новини", спеціалісти роблять все можливе, аби виправити ситуацію якнайшвидше.
"Через ракетний удар в деяких районах міста були і є зараз проблеми з електропостачанням, водопостачанням... Наразі фахівці ДТЕК роблять перепідключення - щоб заживити тих киян, хто залишився без електропостачання", - зауважив посадовець.
Він додав, що надходили повідомлення й про те, що "певні проблеми є також з інтернетом".
"Через відсутність електрики можуть бути проблеми й у мобільних операторів", - уточнив речник і запропонував усім, хто того потребує, звернутися до найближчих "Пунктів незламності".
Де знайти безкоштовний Wi-Fi
Нині безкоштовний Wi-Fi можна шукати:
- в "Пунктах незламності"
- у громадських місцях (у кафе, в ресторанах, на автозаправних станціях)
- у бібліотеках
- у метро
Нагадаємо, масована атака на Україну сьогодні повторила 29 грудня.
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