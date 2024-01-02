Масована атака на Україну сьогодні повторила 29 грудня: фото та відео наслідків у Києві та Харкові

Російські терористи вранці 2 січня випустили по Україні десятки ракет різних типів. Внаслідок падіння уламків у Києві та Харкові виникли пожежі, є загиблі та постраждалі.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, Facebook голови Дарницької РДА Миколи Калашника, МВС України та Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Київ

Голова Дарницької РДА опублікував фото наслідків ракетного обстрілу росіян у мікрорайоні Бортничі.

На місці працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалих немає.

Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Як повідомили у МВС, оперативні служби працюють у шести районах Києва, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

З багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Харків

У Харкові внаслідок масованої ракетної атаки по місту виникли 3 пожежі

Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

За попередньою інформацією МВС, одна людина загинула, ще понад 40 отримали поранення.

Фото: t.me/mvs_ukraine

За даними глави Харківської ОВА, серед поранених у Харкові п'ятеро дітей: три хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей - вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків - від 24 до 60 років.

Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі троє дітей. Медики оцінюють їх стан як середній.

Фото: t.me/synegubov

РФ сьогодні повторили атаку 29 грудня

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу.

"Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну!", - зазначив Олещук.

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.