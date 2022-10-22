У Києві серед білого дня жорстоко вбили військового: що відомо

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Деталі трагедії

На проспекті Глушкова у Києві між водієм "Лексуса" та водієм "Хюндая" виник конфлікт через першочерговість проїзду на дорозі.

Водій та пасажири "Лексус" побили військового на "Хюндаї", а потім водій позашляховика зробив постріл у бік опонента і разом із товаришами втік на автомобілі.

Лікарі надали медичну допомогу Олексію, але не змогли його врятувати. Наразі поліція затримала всіх учасників вбивства та пред'явила їм звинувачення.

Олексія Щербину по-звірячому вбито в Києві (фото: Андрій Іллєнко)

Що відомо про Олексія Щербину

Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" та готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода" у діючій армії. У Олексія залишилася дружина і немовля.

Олексій Щербина (фото: Андрій Іллєнко)

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко закликає всіх не залишати просто так це жорстоке вбивство.

"Якщо будуть спроби їх відмазати - ними займемося ми. Там уже буде без офіційних процедур. Їм краще сісти зараз. У в'язниці зараз для них найбезпечніше місце. Отже, якщо хтось захоче їх відмазувати - вами ми теж займемося. З усіма підходящими для вас наслідками", - написав він.