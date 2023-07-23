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В Києві самокатник розігнався до "надшвидкості", обганяючи вантажівки (відео)

У Києві самокатник ганяв 90 км/год (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві чоловік на електросамокаті розігнався до "надшвидкості", обганяючи легкові автомобілі і навіть вантажівки.

Відео з відчайдухом з'явилося в мережі.

Де помітили гонщика

Цінитель швидкості катався на Великій окружній дорозі (Голосіївський район). Він розігнався до швидкості 90 км/год. При цьому на ньому не було жодного захисту - навіть шолому.

Дивіться відео з відчайдухом:

Це важливо знати

Зазначимо, що в Києві дозволена швидкість автомобілів, як в містах з "білим знаком" - 50 км/год. Проте в літній час (з 1 квітня по 1 листопада) на деяких вулицях дозволено їздити 80 км/год. Список вулиць можна побачити тут.

Порушником швидкісного режиму вважається той водій, який перевищив дозволену швидкість. Допустима норма перевищення - 23 км/год.

Які обмеження для самокатів

Улітку 2021-го року були ухвалені обмеження для прокатчиків електросамокатів у Києві.

Усі столичні оператори прокату мають виконувати вимогу про обмеження швидкості до 20 км/год. А у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах - швидкість руху не має перевищувати 14 км/год.

Чоловік з відео, вочевидь, катає на власному самокаті, тому правила для нього неписані. Хіба що правила "здорового глузду", але й тут не пощастило...

Раніше ми писали, які вимоги до паркування почали діяти в Києві.

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Київсамокати