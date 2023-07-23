В Киеве самокатчик разогнался до "сверхскорости", обгоняя грузовики (видео)

В Киеве мужчина на электросамокате разогнался до "сверхскорости", обгоняя легковые автомобили и даже грузовики.
Видео с сорвиголовой появилось в сети.
Ценитель скорости катался на Большой окружной дороге (Голосеевский район). Он разогнался до скорости 90 км/ч. При этом на нем не было никакой защиты - даже шлема.
Отметим, что в Киеве разрешенная скорость автомобилей, как в городах с "белым знаком" - 50 км/ч. Однако в летнее время (с 1 апреля по 1 ноября) на некоторых улицах разрешено ездить 80 км/ч. Список улиц можно увидеть здесь.
Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость. Допустимая норма превышения - 23 км/ч.
Летом 2021 года были приняты ограничения для прокатчиков электросамокатов в Киеве.
Все столичные операторы проката должны выполнять требование об ограничении скорости до 20 км/ч. А в специально определенных зеленых, пешеходных и исторических зонах скорость движения не должна превышать 14 км/ч.
Мужчина с видео, очевидно, катает на собственном самокате, поэтому правила для него неписаны. Разве что правила "здравого смысла", но и здесь не повезло...
Раньше мы писали, какие требования к парковке начали действовать в Киеве.