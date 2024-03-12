В Києві на пустирі знайшли урни з прахом померлих: деталі скандалу

Деталі шокуючої знахідки

У залишених пакетах та коробках були знайдені урни, які зазвичай слугують для зберігання попелу покійників. Неподалік також був помічений поминальний вінок.

На поверхні урн були вказані імена та прізвища покійних, а також їхні дати народження та смерті. Ініціативні громадяни викликали поліцію на місце події. Представники поліції Києва підтвердили інформацію, що на пустирі в Подільському районі 10 березня були виявлені поховальні урни.

"На пустирі було виявлено пакет, у якому знаходилося 36 поховальних урн з ймовірним прахом померлих людей. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 297 ККУ. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та осіб причетних до скоєння цього правопорушення", - розповіли в поліції Києва.

В Подільскому районі знайшли урни з прахом (фото: Київ Оперативний)