В Киеве на пустыре нашли урны с прахом умерших: детали скандала

Детали шокирующей находки

В оставленных пакетах и коробках были найдены урны, обычно служащие для хранения праха покойников. Недалеко также был замечен поминальный венок.

На поверхности урн были указаны имена и фамилии усопших, а также их даты рождения и смерти. Инициативные граждане вызвали полицию на место происшествия. Представители полиции Киева подтвердили информацию, что на пустыре в Подольском районе 10 марта были обнаружены погребальные урны.

"На пустыре был обнаружен пакет, в котором находилось 36 погребальных урн с вероятным прахом умерших людей. Возбуждено уголовное производство по части первой статьи 297 УКУ. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению этого правонарушения", - рассказала Киев.

В Подольском районе нашли урны с прахом (фото: Киев Оперативный)