У Києві прощаються з загиблим поетом Максимом Кривцовим: щемливі фото

У Києві попрощалися з Максимом Кривцовим

Прощання з 33-річним військовослужбовцем та поетом Максимом Кривцовим відбулося у Михайлівському соборі. Після відспівування процесія рушило до Майдану Незалежності.

Попрощатися з героєм прийшла неймовірна кількість людей, які з повагою та вдячністю ставляться до Кривцова та, звісно, військові колеги Максима. Також на прощанні були присутні письменник Любко Дереш, письменник Руслан Горовий, артист Юрко Юрченко.

При вході у Михайлівський собор організатори виставили портрети героя у чорно-білих кольорах.

Нагадаємо, що 7 січня стало відомо про загибель Максима на війні. Він був автором книги "Вірші з бійниці", яку визнали однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова "Далі". Йому було 33 роки.

У Києві попрощалися з воїном Максимом Кривцовим (фото: РБК-Україна)