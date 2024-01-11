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У Києві прощаються з загиблим поетом Максимом Кривцовим: щемливі фото

У Києві попрощалися з Максимом Кривцовим (фото: facebook.com/Krivtsov Maxim)
Автор: Юлія Любченко

У Києві провели в останню путь полеглого українського поета Максима Кривцова, який загинув у війні з Росією.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) відвідавши прощання.

У Києві попрощалися з Максимом Кривцовим 

Прощання з 33-річним військовослужбовцем та поетом Максимом Кривцовим відбулося у Михайлівському соборі. Після відспівування процесія рушило до Майдану Незалежності.

Попрощатися з героєм прийшла неймовірна кількість людей, які з повагою та вдячністю ставляться до Кривцова та, звісно, військові колеги Максима. Також на прощанні були присутні письменник Любко Дереш, письменник Руслан Горовий, артист Юрко Юрченко.

При вході у Михайлівський собор організатори виставили портрети героя у чорно-білих кольорах. 

Нагадаємо, що 7 січня стало відомо про загибель Максима на війні. Він був автором книги "Вірші з бійниці", яку визнали однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова "Далі". Йому було 33 роки.

У Києві попрощалися з воїном Максимом Кривцовим (фото: РБК-Україна) 

Раніше ми розповідали про те, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком.

Також читайте наш матеріал про те, що загинув 21-річний боксер та боєць ММА Артем Хан.

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загибель героя