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Україна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відео

Похорон Дмитра Коцубайла (фото: колаж РБК-України)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві сьогодні, 10 березня, в Михайлівському соборі прощаються з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний "Да Вінчі". Загинув воїн, перший доброволець, якому надано звання Герой України прижиттєво, 7 березня.

Як проходить церемонія прощання - читайте нижче.

Церемонія прощання

Напередодні з 27-річним Героєм України попрощалися у рідному селі Бовшів Івано-Франківської області. Сьогодні Дмитра Коцюбайла поховають у Києві.

О 12:00 розпочалася панахида за упокій Героя України у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього траурна процесія вирушить на Майдан Незалежності. Віддати шану Герою України та провести його в останню путь прийшли сотні людей.

Зокрема віддати останню шану Герою прийшов і президент Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка сьогодні приїхала до Києва з офіційним візитом.

Після завершення панахиди, траурна колона вирушила на Майдан Незалежності.

У Києві прощаються з легендарним Героєм України "Да Вінчі" (president.gov.ua)

На Майдані Незалежності труну з тілом Дмитра тисячі людей зустріли навколішках.

Також на прощання прибули міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР МО України Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко.

Як загинув легендарний воїн

Під час одного з боїв Дмитру в шию потрапив уламок російського снаряда. Поранення виявилося смертельним.

Народився Дмитро 1 листопада 1995 року в Івано-Франківській області.

З юності йому подобалося займатися творчістю і навіть кував по металі. Проводив розкопки у місцях боїв Другої Світової війни. Багато часу присвячував спорту - легка атлетика, футбол і байдарки.

Раніше ми повідомляли, що українці не можуть втримати сльози через загибель "Да Вінчі".

Також ми писали, яким "Да Вінчі" запам'ятається всім українцям.

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