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У Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: "запросили" форсажників до військкомату

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Київ, Неділя 23 квітня 2023 16:50
У Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: "запросили" форсажників до військкомату У Києві роздали повістки нічним гонщикам (фото: facebook.com/Bilosh)
Автор: Анна Шиканова

У Києві представники військкоматів відвідали вечірні збори дрифтерів та роздали молодим людям повістки. Повідомляється, що любителів форсажу неодноразово попереджали про заборону перегонів у столиці.

Деталі повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Співробітники військкоматів відвідали збори дрифтерів у Києві та вручили їм повістки на захід до воєнкомів.

"Любителі форсажу" або для тих, хто й надалі не усвідомлює. Мені здається, що суспільство давно сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. Загалом ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в центр міста, ревти там моторами, дрифтувати там вулицями - це вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодики, які за віком та станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат", - прокоментував Олексій Білошицький.

На фото, які опублікував заступник голови патрульної поліції, видно, що представники військкоматів відвідали нічне збіговисько дрифтерів і більшості присутніх виписали повістки.

У Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: &quot;запросили&quot; форсажників до військкоматуУ Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: &quot;запросили&quot; форсажників до військкомату

Фото: facebook.com/Bilosh

Він додав, що дрифтерів неодноразово попереджали та штрафували за шум у центрі міста.

"І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але... На цей раз ми запросили на захід військкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани не засмучувалися, є годний лайфхак: автомат теж можна прокачати та протюнити", - наголосив Білошицький.

У Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: &quot;запросили&quot; форсажників до військкоматуУ Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: &quot;запросили&quot; форсажників до військкоматуУ Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: &quot;запросили&quot; форсажників до військкоматуУ Києві повістки роздали на нічних зборах дрифтерів: &quot;запросили&quot; форсажників до військкомату

Фото: facebook.com/Bilosh

До речі, ми писали про те, чи можуть вручати повістки під час перетину кордону.

А ще пояснювали, чи можуть після вручення повістки одразу відправити мобілізованого на фронт.

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