У Києві помітили робота-пса Spot: розгулював вулицею, розімнався у сквері (відео)

Автономний чорно-жовтий робот Spot походжав у Солом'янському районі біля комплексу КПІ на Індустріальному провулку.

Механічний звір гуляв сквером, де "розминав кісточки", а також тротуаром, і переходив проїжджу частину дороги на інший бік і назад.

Ось як це виглядало:

Відео: у Києві помітили робота-собаку Spot на прогулянці

"У тебе вдома кіт або папуга? Псс, а роботизованого песика не бажаєш?" - підписано ролик.

Також у мережі жартома висловлювали припущення, що оскільки власник Spot на той момент поблизу не був помічений, то "певно, песик на самовигулі".

Інший киянин зняв ще кадри про походжання робота-собаки столицею, цього разу серед перехожих. Тут уже технопес спускався сходами до дороги, переходив на інший бік за правилами - коли не проїжджали машини та через "зебру". Потім видерся на пагорб до сітки, озирнувся і вирушив у зворотний шлях - знову через пішохідний перехід, між припаркованими авто та "їжаком".

У Києві помітили робопса Spot під час "вигулу" (фото: скріншот з відео)

Люди з цікавістю спостерігали за таким моціоном Spot, адже виглядало це справді захоплююче:

Відео: як робопес Spot прогулювався у Києві

Потрібно зазначити, що чотирилапий робот виробництва Boston Dynamics кілька років тому надійшов у продаж, і купити його може будь-хто. Проте ціна такого "звіра" досить висока і становить близько 75 тисяч доларів. Вміє це диво техніки дуже багато - і малювати крейдою, копати землю, садити квіти, стрибати через скакалку...

А ще Spot в Україні зараз займається розмінуванням - робот-собака допомагає знешкоджувати міни та інші боєприпаси під Києвом.