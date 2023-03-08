В Киеве заметили робота-пса Spot: разгуливал по улице, размнался в сквере (видео)

Автономный черно-желтый робот Spot прохаживался в Соломенском районе около комплекса КПИ на Индустриальном проулке.

Механический зверь гулял по скверу, где "разминал косточки", а также по тротуару, и переходил проезжую часть дороги на другую сторону и обратно.

Вот как это выглядело:

Видео: в Киеве заметили робота-собаку Spot на прогулке

"У тебя дома кот или попугай? Псс, а роботизированную собачку не желаешь?... Киев - город современных технологий!" - подписан ролик.

Также в сети в шутку высказывали предположения, что так как владелец Spot в тот момент поблизости не был замечен, то "вероятно, собачка на самовыгуле".

Другой киевлянин снял еще кадры о похождениях робота-собаки в столице, в этот раз среди прохожих. Тут уже технопес спускался по ступенькам к дороге, переходил на другую сторону по правилам - когда не проезжали машины и по "зебре". Затем вскарабкался на возвышенность к сетке, осмотрелся и отправился в обратный путь - снова через пешеходный переход, между припаркованными авто и "ежом".

В Киеве заметили робопса Spot во время "выгула" (фото: скриншот с видео)

Люди с интересом наблюдали за таким моционом Spot, ведь выглядело это действительно увлекательно:

Видео: как робопес Spot прогуливался в Киеве

Нужно отметить, что четвероногий робот производства Boston Dynamics несколько лет назад поступил в продажу, и купить его может любой желающий. Однако цена такого "зверя" довольно высокая, и составляет около 75 тысяч долларов. Умеет это чудо техники очень многое - и рисовать мелом, и копать землю, и сажать цветы, прыгать через скакалку...

А еще Spot в Украине сейчас занимается разминированием - робот-собака помогает обезвреживать мины и другие боеприпасы под Киевом.