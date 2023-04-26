У Києві померла титулована олімпійська чемпіонка, яка підкорила весь Рим (фото)

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину та дворазова чемпіонка Європи з бігу Віра Крепкіна померла в Києві. Вона прославилася своїми перемогами на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх. Жінці було 90 років.

Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.

Що відомо про Віру Крепкіну

Віра Самуїлівна Крепкіна, а до шлюбу Калашникова, народилася 1933 року в Росії. Спочатку її професійна кар'єра складалася зовсім не в сторону спорту. Кілька років жінка працювала на Північній і Південно-Західній залізницях.

Згодом вона закінчила Київський інститут фізичної культури, і тут уже завертілося.

Вона виступала за збірну СРСР у Рмі на Олімпіаді 1960 року. Тоді вона зробила дещо грандіозне. Незадовго до початку змагань спорстменка перенесла хворобу Боткіна.

Віра Крепкіна ніколи не хизувалася своїми успіхами (фото: Вікіпедія)

Самі Ігри проходили в досить суворих умовах: температура на стадіоні "Форо Італіко" доходила до 45 градусів. Крепкіна перемогла попередню чемпіонку Ельжбету Кшесінську з Польщі та рекордсменку світу Хільдрун Клаус із ГДР.

Віра Крепкіна стрибнула в довжину на 6 метрів 37 сантиметрів, за що й здобула золоту медаль.

"Суперниці в секторі не сприймали мене серйозно. Я не мала відточеної техніки: просто бігла, але при цьому рідко заступала за планку. Зачіпалася за неї - і летіла. Прес був міцний, чому сприяли гімнастична й акробатична підготовка на високому рівні. Так і здобула те золото в Римі й встановила олімпійський рекорд - 6.37 м", - пригадувала Крепкіна.

За збігом обставин їй тоді дістався стартовий номер з цифрою 159. Саме таким був зріст атлетки. Цей номер прикрашав її стіну у квартирі в Києві.

Крім того, Віра Самуїлівна завоювала два "золото" в естафеті на ЧЄ-1954 та ЧЄ-1958.

Віра Крепкіна дожила до 90 років (фото: news.obozrevatel.com)

У 2001 році зірці спорту зробили операцію із заміни кульшових суглобів. Чоловік Михайло пережив інсульт через стрес перед операцією. У зв'язку з цим його паралізувало, віднялася мова, він осліп і нікого не впізнавав. У 2008 році Михайло помер.

Віра Крепкіна також мала сина Андрія, який також помер у 2011 році. А самій олімпійській чемпіонці останні роки життя допомагала онучка Катерина.