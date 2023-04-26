В Киеве умерла титулованная олимпийская чемпионка, покорившая весь Рим (фото)

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину и двукратная чемпионка Европы по бегу Вера Крепкина умерла в Киеве. Она прославилась своими победами на чемпионатах мира и на Олимпийских играх. Женщине было 90 лет.

Об этом сообщают на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Что известно о Вере Крепкиной

Вера Самуиловна Крепкина, а до брака Калашникова, родилась в 1933 году в России. Поначалу ее профессиональная карьера складывалась совсем не в сторону спорта. Несколько лет женщина работала на Северной и Юго-Западной железных дорогах.

Впоследствии окончила Киевский институт физической культуры, и здесь уже завертелось.

Она выступала за сборную СССР в Риме на Олимпиаде 1960 года. Тогда она сделала нечто грандиозное. Незадолго до начала соревнований спортсменка перенесла болезнь Боткина.

Вера Крепкина никогда не кичилась своими успехами (фото: Википедия)

Сами Игры проходили в достаточно строгих условиях: температура на стадионе "Форо Италико" доходила до 45 градусов. Крепкина победила предыдущую чемпионку Эльжбету Кшесинскую из Польши и рекордсменку мира Хильдрун Клаус из ГДР.

Вера Крепкина прыгнула в длину на 6 метров 37 сантиметров, за что и завоевала золотую медаль.

"Соперницы в секторе не воспринимали меня серьезно. Я не имела отточенной техники: просто бежала, но при этом редко заступала за планку. Затрагивалась за нее - и летела. Пресс был крепок, чему способствовали гимнастическая и акробатическая подготовка на высоком уровне. Так и получила то золото в Риме и установила олимпийский рекорд - 6.37 м", - вспоминала Крепкина.

По стечению обстоятельств ему тогда достался стартовый номер с цифрой 159. Именно таким был рост атлетки. Этот номер украшал стену в квартире в Киеве.

Кроме того, Вера Самуиловна завоевала два "золота" в эстафете на ЧЕ-1954 и ЧЕ-1958.

Вера Крепкина дожила до 90 лет (фото: news.obozrevatel.com)

В 2001 году звезды спорта сделали операцию по замене тазобедренных суставов. Муж Михаил пережил инсульт из-за стресса перед операцией. В связи с этим его парализовало, отнялась речь, он ослеп и никого не узнавал. В 2008 году Михаил умер.

У Веры Крепкиной также был сын Андрей, который умер в 2011 году. А самой олимпийской чемпионке в последние годы жизни помогала внучка Екатерина.