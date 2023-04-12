На фронті загинув майстер спорту і багаторазовий чемпіон із легкої атлетики Ігор Дорошенко

Майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, переможець Кубку світу і багаторазовий рекордсмен України помер 10 квітня у лікарні Дніпра від отриманих на фронті ран. У загиблого героя залишилась дружина і син.

Про це повідомила Федерація важкої атлетики України на своїй сторінці Facebook .

Що відомо про загиблого героя

"Надійшла дуже сумна новина. 10 квітня, від отриманих поранень обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики з Кривого Рогу. Ігор захищав нашу рідну Україну від загарбників з самого початку повномасштабного вторгнення та поліг за нашу волю та свободу. Герої не вмирають. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Ігор Дорошенко був майстром спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів та бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів, переможцем Кубку світу, багаторазовим чемпіоном та рекордсменом України.

Смертельне поранення Ігор Дорошенко отримав під Авдіївкою (фото Fаcebook/Федерація важкої атлетики України)

Відомо, що боєць з березня 2022 року ніс службу кулеметником 1-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ої стрілецької роти.

Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області Ігор Дорошенко отримав тяжкі поранення через артилерійський обстріл.



Солдата евакуювали у лікарню Дніпра, але медики не змогли врятувати військового. У загиблого героя залишилася дружина Наталя Петрівна та син Денис.

Ігор Дорошенко був майстром спорту України міжнародного класу з важкої атлетики (фото Fcebook/Андрій Орлов)