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У Києві помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко (фото: Facebook)
Автор: Василина Копитко

У Києві 4 січня у віці 84 років помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко. Останні 10 років він хворів та був прикутий до візка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію журналіста Миколи Канішевського у Facebook.

Що відомо про екс-голову Верховної Ради

"Пішов з життя легендарний Олександр Миколайович Ткаченко. Він був головою Верховної Ради наприкінці 1990-х та учасником опозиційної президентові Кучмі "Канівської четвірки". Головою ВР Ткаченка обрали з 18-го разу. Тоді парламент 3 місяці не міг визначитися з очільником. Так у медіа з'явився термін "спікеріада", - написав журналіст.

Також Ткаченко став автором відомої фрази "я не перший, але й не другий". Так він відповів на питання - хто в Україні головніший: президент чи голова парламенту?

Останні 10 років Ткаченко хворів і був прикутий до візка. В березні 2024 року йому мало виповнитися 85. У нього лишилася донька Алла.

Прощання із Олександром Ткаченком відбудеться 6 січня. Його поховають на Байковому цвинтарі поряд з дружиною.

Олександр Ткаченко був в опозиції Леонідові Кучмі (фото: з відкритих джерел)

Ткаченко народився 7 березня 1939 року на Черкащині. Здобув освіту у Білоцерківському сільськогосподарському інституті. 

З липня 1990 року до квітня 1991 року Ткаченко працював першим заступником Голови Ради Міністрів УРСР,  потім пів року - державним міністром з питань аграрної політики та продовольства.

З 1994 року працював в українському парламенті. Був лідером Селянської партії, а в 1998 році став головою парламенту, його заступниками були комуніст Адам Мартинюк і соціал-демократ Віктор Медведчук.

У 2000 році Ткаченка усунули із посади голови парламенту внаслідок так званої "оксамитової революції".

Олександра Ткаченка називають класичним політиком, який прийшов на одну із ключових посад незалежної України з великим радянським багажем.

Попри нетривалий час керівництва Верховною Радою, його постать стала знаковою в українській політиці. Він був останнім спікером, який обирався у парламенті так званою лівою більшістю.

"Канівська четвірка" - Ткаченко на фото крайній праворуч (фото: Уніан)

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