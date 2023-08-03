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У Києві показали унікальний будинок, який має дві адреси та 24 під'їзди (фото)

Фото: У Києві показали унікальний будинок (facebook.com/spraga.info)
Автор: Людмила Жукова

У Києві існує унікальний будинок, який збудовано за експериментальним проектом у 1975 році. У ньому 12 поверхів та 24 під'їзди.

У чому унікальність цього будинку - читайте на Styler.

Унікальний будинок у Києві

Так, житлова будівля знаходиться у Дарницькому районі Києва та має дві адреси – вулиця Андрія Малишка, 3 (16 під'їздів) та Дарницький бульвар, 7 (8 під'їздів).

У будинку 48 ліфтів та 1152 квартири. Протяжність будинку - понад 500 метрів, що робить його найдовшою житловою будівлею у Києві разом із будинком на Заболотного.

До речі, будинок має свої мінуси. Сам по собі він є не надто комфортним житлом, тому що там незручні планування, скошені стіни, арки, що продуваються.

Відмінною особливістю будинку є його зовнішнє оздоблення. Зовнішні стінові панелі зроблені в заводських умовах з облицюванням білою глазурованою керамічною плиткою, стіни в лоджіях, входи, торці сходових майданчиків та проїзди фанеровані темно-зеленою, екрани лоджій - світло-сірою глазурованою плиткою. До речі, люди його називають "півмісяць". Будинок служить фоном для забудови 3-го мікрорайону Північно-Броварського масиву та створює вітрозахист.

Нумерація під'їздів у цьому будинку також не починається з краю, перший під'їзд тут можна знайти посеред будівлі. Щоб не заплутатись, на будинку висять вказівники. Фотогенічним "півмісяць" робить виноград, який багато років тому посадили місцеві жителі.

Над будинком працювали такі архітектори:  А. І. Заваров, С. Я. Ходік; Ю. Г. Рєпін, Ф. І. Боровик, Е. В. Рязанцева.

Інженери: І. В. Оніщенко, М. І. Медведєв, І. С. Горохів, Б. Г. Житомирський, Ю. П. Головченко, О. Ф. Косий, Н. Г. Сапак, О. А. Згурський.

У Дарницькому районі Києва знаходиться будинок протяжністю півкілометра (facebook.com/spraga.info)

До речі, найдовшим будинком у Києві вважається - будівля на вулиці Заболотного, її протяжність становить 2 кілометри.

Читайте також, чим дивує найдовший будинок світу у Луцьку.

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