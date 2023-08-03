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У Києві показали унікальний будинок, який має дві адреси та 24 під'їзди (фото)

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Київ, Четвер 03 серпня 2023 10:25
У Києві показали унікальний будинок, який має дві адреси та 24 під'їзди (фото) Фото: У Києві показали унікальний будинок (facebook.com/spraga.info)
Автор: Людмила Жукова

У Києві існує унікальний будинок, який збудовано за експериментальним проектом у 1975 році. У ньому 12 поверхів та 24 під'їзди.

У чому унікальність цього будинку - читайте на Styler.

Унікальний будинок у Києві

Так, житлова будівля знаходиться у Дарницькому районі Києва та має дві адреси – вулиця Андрія Малишка, 3 (16 під'їздів) та Дарницький бульвар, 7 (8 під'їздів).

У будинку 48 ліфтів та 1152 квартири. Протяжність будинку - понад 500 метрів, що робить його найдовшою житловою будівлею у Києві разом із будинком на Заболотного.

До речі, будинок має свої мінуси. Сам по собі він є не надто комфортним житлом, тому що там незручні планування, скошені стіни, арки, що продуваються.

Відмінною особливістю будинку є його зовнішнє оздоблення. Зовнішні стінові панелі зроблені в заводських умовах з облицюванням білою глазурованою керамічною плиткою, стіни в лоджіях, входи, торці сходових майданчиків та проїзди фанеровані темно-зеленою, екрани лоджій - світло-сірою глазурованою плиткою. До речі, люди його називають "півмісяць". Будинок служить фоном для забудови 3-го мікрорайону Північно-Броварського масиву та створює вітрозахист.

Нумерація під'їздів у цьому будинку також не починається з краю, перший під'їзд тут можна знайти посеред будівлі. Щоб не заплутатись, на будинку висять вказівники. Фотогенічним "півмісяць" робить виноград, який багато років тому посадили місцеві жителі.

Над будинком працювали такі архітектори: А. І. Заваров, С. Я. Ходік; Ю. Г. Рєпін, Ф. І. Боровик, Е. В. Рязанцева.

Інженери: І. В. Оніщенко, М. І. Медведєв, І. С. Горохів, Б. Г. Житомирський, Ю. П. Головченко, О. Ф. Косий, Н. Г. Сапак, О. А. Згурський.

У Києві показали унікальний будинок, який має дві адреси та 24 під'їзди (фото)У Києві показали унікальний будинок, який має дві адреси та 24 під'їзди (фото)У Дарницькому районі Києва знаходиться будинок протяжністю півкілометра (facebook.com/spraga.info)

До речі, найдовшим будинком у Києві вважається - будівля на вулиці Заболотного, її протяжність становить 2 кілометри.

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