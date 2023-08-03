В Киеве показали уникальный дом, который имеет два адреса и 24 подъезда (фото)

В Киеве существует уникальный дом, который построен по экспериментальному проекту в 1975 году. В нем 12 этажей и 24 подъезда.

В чем уникальность этого дома - читайте на Styler.

Уникальный дом в Киеве

Так, жилое строение находится в Дарницком районе Киева и имеет два адреса - улица Андрея Малышко, 3 (16 подъездов) и Дарницкий бульвар, 7 (8 подъездов).

В доме 48 лифтов и 1152 квартиры. Протяженность дома - более 500 метров, что делает его самым длинным жилым зданием в Киеве вместе с домом на Заболотного.

Кстати, дом имеет свои минусы. Сам по себе он является не слишком комфортным жильем, так как там неудобные планировки, скошенные стены, продуваемые арки.

Отличительной особенностью дома является его внешняя отделка. Наружные стеновые панели сделаны в заводских условиях с облицовкой белой глазурованной керамической плиткой, стены в лоджиях, входы, торцы лестничных площадок и проезды облицованные темно-зеленой, экраны лоджий - светло-серой глазурованной плиткой. Кстати, люди его называют "полумесяц". Дом служит фоном для застройки 3-го микрорайона Северо-Броварского массива и создает ветрозащиту.

Нумерация подъездов в этом доме также не начинается с краю, первый подъезд здесь можно найти посреди здания. Чтобы не запутаться, на доме висят указатели. Фотогеничным "полумесяц" делает виноград, который много лет назад посадили местные жители.

В Дарницком районе Киева находится дом протяженностью полкилометра (facebook.com/spraga.info)

Кстати, самым длинным домом в Киеве считается - строение на улице Заболотного в Киеве, его протяженность составляет 2 километра.