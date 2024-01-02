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У Києві погіршилася якість повітря: де саме та як вберегти здоров'я

У Києві спостерігають задимленість (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві різко погіршилася якість повітря та спостерігається задимленість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу). Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

Наразі найнижча якість повітря спостерігається:

  • у Подільському районі
  • на Лісовому масиві
  • у районі Соцміста та Русанівки

Скриншот

Як вберегти легені

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря:

  • зачиніть вікна
  • обмежте перебування на вулиці
  • пийте багато води
  • якщо є очищувач повітря, увімкніть його на максимум

Ви також можете стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".

Масована атака на Київ

Вранці 2 січня 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У столиці зафіксували падіння уламків у Печерському, Оболонському, Голосіївському районах і Святошинському районі.

Наразі є перебої зі світлом та водою. Також є влучання в Подільському районі в об'єкт цивільної інфраструктури. Там пошкоджено газову трубу.

Крім Києва, є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Раніше ми розповідали, як під час обстрілу Києва чоловік вивіз палаючу автівку з двору, щоб врятувати сусідські.

Ми також повідомляли про те, що в Києві відкрили новий МакДональдз.

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