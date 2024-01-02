У Києві погіршилася якість повітря: де саме та як вберегти здоров'я

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві різко погіршилася якість повітря та спостерігається задимленість.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал КМДА.
"У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу). Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Наразі найнижча якість повітря спостерігається:
Скриншот
Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря:
Ви також можете стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".
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