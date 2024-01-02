В Киеве ухудшилось качество воздуха: где именно и как уберечь здоровье

В результате ракетной атаки РФ в Киеве резко ухудшилось качество воздуха и наблюдается задымленность.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в том числе взвешенных частиц (пыли). В то же время превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не обнаружено", - говорится в сообщении.
В настоящее время самое низкое качество воздуха наблюдается:
Скриншот
Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха:
Вы также можете следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
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