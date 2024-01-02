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В Киеве ухудшилось качество воздуха: где именно и как уберечь здоровье

В Киеве наблюдают задымленность (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В результате ракетной атаки РФ в Киеве резко ухудшилось качество воздуха и наблюдается задымленность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в том числе взвешенных частиц (пыли). В то же время превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не обнаружено", - говорится в сообщении.

В настоящее время самое низкое качество воздуха наблюдается:

  • в Подольском районе
  • на Лесном массиве
  • в районе Соцгорода и Русановки

Скриншот

Как уберечь легкие

Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха:

  • закройте окна
  • ограничьте пребывание на улице
  • пейте много воды
  • если есть воздухоочиститель, включите его на максимум

Вы также можете следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Массированная атака на Киев

Утром 2 января 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В столице зафиксировано падение обломков в Печерском, Оболонском, Голосеевском районах и Святошинском районе.

В настоящее время есть перебои со светом и водой. Также попадание в Подольском районе в объект гражданской инфраструктуры. Там повреждена газовая труба.

Кроме Киева есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Киева мужчина вывез горящий автомобиль со двора, чтобы спасти соседские.

Мы также сообщали, что в Киеве открыли новый МакДональдз.

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