В Киеве ухудшилось качество воздуха: где именно и как уберечь здоровье

"В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в том числе взвешенных частиц (пыли). В то же время превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не обнаружено", - говорится в сообщении.

В настоящее время самое низкое качество воздуха наблюдается:

в Подольском районе

на Лесном массиве

в районе Соцгорода и Русановки

Скриншот

Как уберечь легкие

Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха:

закройте окна

ограничьте пребывание на улице

пейте много воды

если есть воздухоочиститель, включите его на максимум

Вы также можете следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Массированная атака на Киев

Утром 2 января 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В столице зафиксировано падение обломков в Печерском, Оболонском, Голосеевском районах и Святошинском районе.

В настоящее время есть перебои со светом и водой. Также попадание в Подольском районе в объект гражданской инфраструктуры. Там повреждена газовая труба.

Кроме Киева есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.