У Києві почали встановлювати першу новорічну ялинку: що про неї відомо (фото)

Новорічну ялинку почали встановлювати на проспекті Степана Бандери біля ТРЦ "Блокбастер". Відомо, що навколо ялинки також установлять ковзанку. Наразі вже встановлено каркас.

"У Києві вже починають монтувати новорічні ялинки. В Оболонському районі буде щонайменше одна біля ТРЦ "Блокбастер". Крім того, там же почався монтаж ковзанки, в центрі якої й буде ялинка", - сказано в повідомленні.

На фото видно каркас, на якому кріпиться штучне покриття. Над майданчиком висять гірлянди. Поки невідомо, чи функціонуватимуть вони і як - в умовах відключення світла.

Фото: Ялинка біля ТРЦ "Блокбастер"

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що головну ялинку країни теж встановлять, але довкола неї не буде традиційних ярмарків та гулянь. А підсвічування, швидше за все, включать лише на свята – Новий рік, Різдво, Святого Миколая.

Встановлять її швидше за все на Софійській площі. Її прикрасять іграшками у кольорах національного прапора, квітами та свічками. А замість різдвяної зірки – тризуб.

Фото: Ескіз головної ялинки у Києві

Варто зазначити, що не всі українці підтримують ідею встановити цьогорічну новорічну ялинку і на сайті КМДА навіть створили петицію про скасування і запропонували всі гроші віддати переселенцям чи ЗСУ. Поки що зібрано трохи більше ніж 6000 підписів.