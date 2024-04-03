У Києві почали квітнути сакури та магнолії: неймовірно красиві фото

Весняний Київ розквітає в барвах цвітіння ніжних сакур і магнолій, перетворюючи парки та сквери у дійсно казкове місце.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться фотографіями першого цвіту на екзотичних деревах, які опублікували на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як цвітуть сакури та магнолії у Києві

Рожеві й білі квіти уже скоро сповна наповнять повітря ніжним ароматом. Але і зараз вони зачаровують кожного, хто милується цими чарівними деревцями у різних куточках столиці.

Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)

Зауважимо, що сакури та магнолії ростуть не лише у ботанічних садах (Ботсаду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка), а й у київських парках та скверах.

Спочатку вони розквітли в Дніпровському та Деснянському районах.

"Скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах столиці", - кажуть в КМДА.

Варто зазначити також, що тривалість пишного цвітіння сакури та магнолії становить близько двох тижнів залежно від виду.

"Переконаний, що в такий непростий час милування квітами допоможе містянам і гостям столиці на якийсь час переключитися від турбот та отримати заряд позитиву на багато тижнів уперед", - коментує директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)

Де в Києві висаджені сакури й магнолії

За інформацією КО "Київзеленбуд", сакури в Києві висаджені на таких локаціях.

Дніпровський район:

бульвар Верховної Ради

Дарницька площа

парк "Перемога"

Деснянський район:

парк "Кіото"

Дарницький район:

парк Партизанської слави

Шевченківський район:

Майдан Незалежності

Пейзажна алея

Сирецький парк

Володимирська гірка

сквер біля Золотих воріт

Мюнхенський сквер

Печерський район:

Наводницький парк

бульвар Липський

сквер імені Марії Заньковецької

сквер біля театру імені Івана Франка

сквер біля Печерської райдержадміністрації

Подільський район:

Куренівський парк

сквер біля кінотеатру "Жовтень"

сквер № 3 на Контрактовій площі

Оболонський район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандери

"Сад Каменів"

парк "Пуща-Водиця"

набережна Дніпра

Солом’янський район:

парк імені Миколи Зерова

парк "Відрадний"

парк "Орлятко"

сквер імені Максима Шаповала

Солом’янський ландшафтний парк

сквер Залізничний

площа Петра Кривоноса.

Святошинський район:

сквер на бульварі Академіка Вернадського

парк "Інтернаціональний"

парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва – Феодори Пушиної)

сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна)

Голосіївський район:

сквер на вул. Івана Федорова

сквер біля ВДНГ

сквер Героїв Маріуполя

Крім того, помилуватися магноліями у столиці можна буде на таких локаціях.

Оболонський район:

парк "Наталка"

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича

Дарницький район:

парк Партизанської слави

парк Воїнів-інтернаціоналістів

Дніпровський район:

парк "Перемога"

бульвар Івана Миколайчука

бульвар Амвросія Бучми

сквер на Дарницькій площі

Солом’янський район:

парк "Відрадний"

Печерський район:

сквер імені Марії Заньковецької

Бастіонний сквер

Голосіївський район: