У Києві почали квітнути сакури та магнолії: неймовірно красиві фото
Весняний Київ розквітає в барвах цвітіння ніжних сакур і магнолій, перетворюючи парки та сквери у дійсно казкове місце.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться фотографіями першого цвіту на екзотичних деревах, які опублікували на сайті Київської міської державної адміністрації.
Як цвітуть сакури та магнолії у Києві
Рожеві й білі квіти уже скоро сповна наповнять повітря ніжним ароматом. Але і зараз вони зачаровують кожного, хто милується цими чарівними деревцями у різних куточках столиці.
Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)
Зауважимо, що сакури та магнолії ростуть не лише у ботанічних садах (Ботсаду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка), а й у київських парках та скверах.
Спочатку вони розквітли в Дніпровському та Деснянському районах.
"Скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах столиці", - кажуть в КМДА.
Варто зазначити також, що тривалість пишного цвітіння сакури та магнолії становить близько двох тижнів залежно від виду.
"Переконаний, що в такий непростий час милування квітами допоможе містянам і гостям столиці на якийсь час переключитися від турбот та отримати заряд позитиву на багато тижнів уперед", - коментує директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
Сакури й магнолії цвітуть в столиці України (фото: КМДА/Михайло Криволапов)
Де в Києві висаджені сакури й магнолії
За інформацією КО "Київзеленбуд", сакури в Києві висаджені на таких локаціях.
Дніпровський район:
- бульвар Верховної Ради
- Дарницька площа
- парк "Перемога"
Деснянський район:
- парк "Кіото"
Дарницький район:
- парк Партизанської слави
Шевченківський район:
- Майдан Незалежності
- Пейзажна алея
- Сирецький парк
- Володимирська гірка
- сквер біля Золотих воріт
- Мюнхенський сквер
Печерський район:
- Наводницький парк
- бульвар Липський
- сквер імені Марії Заньковецької
- сквер біля театру імені Івана Франка
- сквер біля Печерської райдержадміністрації
Подільський район:
- Куренівський парк
- сквер біля кінотеатру "Жовтень"
- сквер № 3 на Контрактовій площі
Оболонський район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандери
- "Сад Каменів"
- парк "Пуща-Водиця"
- набережна Дніпра
Солом’янський район:
- парк імені Миколи Зерова
- парк "Відрадний"
- парк "Орлятко"
- сквер імені Максима Шаповала
- Солом’янський ландшафтний парк
- сквер Залізничний
- площа Петра Кривоноса.
Святошинський район:
- сквер на бульварі Академіка Вернадського
- парк "Інтернаціональний"
- парк на вулиці Ореста Васкула (колишня назва – Феодори Пушиної)
- сквер імені Василя Стуса (на розі проспектів Берестейського та Палладіна)
Голосіївський район:
- сквер на вул. Івана Федорова
- сквер біля ВДНГ
- сквер Героїв Маріуполя
Крім того, помилуватися магноліями у столиці можна буде на таких локаціях.
Оболонський район:
- парк "Наталка"
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича
Дарницький район:
- парк Партизанської слави
- парк Воїнів-інтернаціоналістів
Дніпровський район:
- парк "Перемога"
- бульвар Івана Миколайчука
- бульвар Амвросія Бучми
- сквер на Дарницькій площі
Солом’янський район:
- парк "Відрадний"
Печерський район:
- сквер імені Марії Заньковецької
- Бастіонний сквер
Голосіївський район:
- Голосіївський парк імені М. Рильського
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