В Киеве начали цвести сакуры и магнолии: невероятно красивые фото
Весенний Киев расцветает в красках цветения нежных сакур и магнолий, превращая парки и скверы в действительно сказочное место.
РБК-Украина (проект Styler) делится фотографиями первого цвета на экзотических деревьях, опубликованными на сайте Киевской городской государственной администрации.
Как цветут сакуры и магнолии в Киеве
Розовые и белые цветы уже скоро наполнят воздух нежным ароматом. Но и сейчас они очаровывают каждого, кто любуется этими волшебными деревцами в разных уголках столицы.
Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)
Заметим, что сакуры и магнолии растут не только в ботанических садах (Ботсаду имени академика Фомина и Национальном ботаническом саду имени М. М. Гришко), но и в киевских парках и скверах.
Сначала они расцвели в Днепровском и Деснянском районах.
"Скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы", - говорят в КГГА.
Стоит отметить также, что продолжительность пышного цветения сакуры и магнолии составляет около двух недель в зависимости от вида.
"Убежден, что в такое непростое время любование цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на многие недели вперед", - комментирует директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.
Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)
Где в Киеве высажены сакуры и магнолии
По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве высажены на таких локациях.
Днепровский район:
- бульвар Верховной Рады
- Дарницкая площадь
- парк "Перемога"
Деснянский район:
- парк "Кіото"
Дарницкий район:
- парк Партизанской славы
Шевченковский район:
- Майдан независимости
- Пейзажная аллея
- Сырецкий парк
- Владимирская горка
- сквер у Золотых ворот
- Мюнхенский сквер
Печерский район:
- Наводницкий парк
- бульвар Липский
- сквер имени Марии Заньковецкой
- сквер возле театра имени Ивана Франко
- сквер возле Печерской райгосадминистрации
Подольский район:
- Куреневский парк
- сквер у кинотеатра "Жовтень"
- сквер №3 на Контрактовой площади
Оболонский район:
- парк "Наталка"
- сквер по просп. Степана Бандеры
- "Сад Каменів"
- парк "Пуща-Водиця"
- набережная Днепра
Соломенский район:
- парк имени Николая Зерова
- парк "Відрадний"
- парк "Орлятко"
- сквер имени Максима Шаповала
- Соломенский ландшафтный парк
- сквер Железнодорожный
- площадь Петра Кривоноса
Святошинский район:
- сквер на бульваре Академика Вернадского
- парк "Інтернаціональний"
- парк на улице Ореста Васкула (прежнее название - Феодоры Пушиной)
- сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина)
Голосеевский район:
- сквер на ул. Ивана Федорова
- сквер возле ВДНХ
- сквер Героев Мариуполя
Кроме того, полюбоваться магнолиями в столице можно будет в таких локациях.
Оболонский район:
- парк "Наталка"
Деснянский район:
- парк с водными объектами по просп. Романа Шухевича
Дарницкий район:
- парк Партизанской славы
- парк Воинов-интернационалистов
Днепровский район:
- парк "Перемога"
- бульвар Ивана Миколайчука
- бульвар Амвросия Бучмы
- сквер на Дарницкой площади
Соломенский район:
- парк "Відрадний"
Печерский район:
- сквер имени Марии Заньковецкой
- Бастионный сквер
Голосеевский район:
- Голосеевский парк имени М. Рыльского
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