В Киеве начали цвести сакуры и магнолии: невероятно красивые фото

Весенний Киев расцветает в красках цветения нежных сакур и магнолий, превращая парки и скверы в действительно сказочное место.

Как цветут сакуры и магнолии в Киеве

Розовые и белые цветы уже скоро наполнят воздух нежным ароматом. Но и сейчас они очаровывают каждого, кто любуется этими волшебными деревцами в разных уголках столицы.

Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)

Заметим, что сакуры и магнолии растут не только в ботанических садах (Ботсаду имени академика Фомина и Национальном ботаническом саду имени М. М. Гришко), но и в киевских парках и скверах.

Сначала они расцвели в Днепровском и Деснянском районах.

"Скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы", - говорят в КГГА.

Стоит отметить также, что продолжительность пышного цветения сакуры и магнолии составляет около двух недель в зависимости от вида.

"Убежден, что в такое непростое время любование цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на многие недели вперед", - комментирует директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Сакуры и магнолии цветут в столице Украины (фото: КГГА/Михаил Криволапов)

Где в Киеве высажены сакуры и магнолии

По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве высажены на таких локациях.

Днепровский район:

бульвар Верховной Рады

Дарницкая площадь

парк "Перемога"

Деснянский район:

парк "Кіото"

Дарницкий район:

парк Партизанской славы

Шевченковский район:

Майдан независимости

Пейзажная аллея

Сырецкий парк

Владимирская горка

сквер у Золотых ворот

Мюнхенский сквер

Печерский район:

Наводницкий парк

бульвар Липский

сквер имени Марии Заньковецкой

сквер возле театра имени Ивана Франко

сквер возле Печерской райгосадминистрации

Подольский район:

Куреневский парк

сквер у кинотеатра "Жовтень"

сквер №3 на Контрактовой площади

Оболонский район:

парк "Наталка"

сквер по просп. Степана Бандеры

"Сад Каменів"

парк "Пуща-Водиця"

набережная Днепра

Соломенский район:

парк имени Николая Зерова

парк "Відрадний"

парк "Орлятко"

сквер имени Максима Шаповала

Соломенский ландшафтный парк

сквер Железнодорожный

площадь Петра Кривоноса

Святошинский район:

сквер на бульваре Академика Вернадского

парк "Інтернаціональний"

парк на улице Ореста Васкула (прежнее название - Феодоры Пушиной)

сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина)

Голосеевский район:

сквер на ул. Ивана Федорова

сквер возле ВДНХ

сквер Героев Мариуполя

Кроме того, полюбоваться магнолиями в столице можно будет в таких локациях.

Оболонский район:

парк "Наталка"

Деснянский район:

парк с водными объектами по просп. Романа Шухевича

Дарницкий район:

парк Партизанской славы

парк Воинов-интернационалистов

Днепровский район:

парк "Перемога"

бульвар Ивана Миколайчука

бульвар Амвросия Бучмы

сквер на Дарницкой площади

Соломенский район:

парк "Відрадний"

Печерский район:

сквер имени Марии Заньковецкой

Бастионный сквер

Голосеевский район: