У Києві після скандалу скасували концерт Світлани Лободи

Деталі скандалу з Лободою

Спочатку співачка Світлана Лобода, яка з 2014 року гастролювала у РФ, збиралася дати в Osocor Residence благодійний концерт. Під час заходу планували зібрати кошти на відновлення ЛОР-відділення дитячої лікарні "Охматдит".

Але реакція українців після анонсу виступу була дуже бурхливою. Люди писали, що не вірять співачці, яка жила та співала у Росії з 2014 року. Також наголошували, що організатори цього заходу намагаються вибілити репутацію артистки.

Після скандалу 23 травня організатори концерту повідомили, що виступу зірки не буде, його скасовано. Гроші за квитки людям повернуть.

Під цим постом з'явилося багато коментарів на підтримку цього рішення.