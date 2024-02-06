У Києві "піддатий" чоловік в військовій формі причепився до пенсіонера в авто та хотів влаштувати бійку

В Києві стався конфлікт між чоловіком, одягнутим у військову форму та пенсіонером в авто. Чоловік в камуфляжі був напідпитку та стверджував, що пенсіонер виїхав на зустрічну смугу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на

Деталі інциденту в Києві

Ситуація сталася на перехресті Миколи Василенка з бульваром Вацвела Гавела. На відео показано, як чоловік у військовій формі кричить на водія авто - пенсіонера та намагається силою витягнути з машини. За словами неадеквата, пенсіонер виїхав на зустрічну смугу.

Чоловік у камуфляжі - вживав алкогольні напої та не усвідомлює, що каже неправду.

Після того як проїжджаючі повз автомобілі зупинилися допомогли і викликати поліцію він з лайкою сів у своє авто і втік з місця пригоди.

Частину інциденту ви можете побачити на відео, яке можна подивитися за посиланням.