У Києві "піддатий" чоловік в військовій формі причепився до пенсіонера в авто та хотів влаштувати бійку
В Києві стався конфлікт між чоловіком, одягнутим у військову форму та пенсіонером в авто. Чоловік в камуфляжі був напідпитку та стверджував, що пенсіонер виїхав на зустрічну смугу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на
Деталі інциденту в Києві
Ситуація сталася на перехресті Миколи Василенка з бульваром Вацвела Гавела. На відео показано, як чоловік у військовій формі кричить на водія авто - пенсіонера та намагається силою витягнути з машини. За словами неадеквата, пенсіонер виїхав на зустрічну смугу.
Чоловік у камуфляжі - вживав алкогольні напої та не усвідомлює, що каже неправду.
Після того як проїжджаючі повз автомобілі зупинилися допомогли і викликати поліцію він з лайкою сів у своє авто і втік з місця пригоди.
Частину інциденту ви можете побачити на відео, яке можна подивитися за посиланням.
До речі, відомий військовий емоційно висловився про російську мову в армії.
Раніше ми писали про те, які найсильніші та найслабші сторони російської армії.