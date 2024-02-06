В Киеве "поддатый" мужчина в военной форме прицепился к пенсионеру в авто и хотел устроить драку

В Киеве произошел конфликт между мужчиной, одетым в военную форму и пенсионером в авто. Мужчина в камуфляже был под хмельком и утверждал, что пенсионер выехал на встречную полосу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на

Детали инцидента в Киеве

Ситуация произошла на перекрестке Николая Василенко с бульваром Вацвела Гавела. На видео показано, как мужчина в военной форме кричит на водителя авто - пенсионера и пытается силой вытащить из машины. По словам неадекватта, пенсионер выехал на встречную полосу.

Мужчина в камуфляже употреблял алкогольные напитки и не осознает, что говорит неправду.

После того как проезжающие мимо автомобили остановились и помогли вызвать полицию он с бранью сел в свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

Часть инцидента можно увидеть на видео, которое можно посмотреть по ссылке.