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У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото)

Фундамент палацу Розумовського незаконно розбирають (фото: facebook.com/AmiDPerov)
Автор: Василина Копитко

У столичному елітному районі Печерськ під виглядом ремонту розбирають фундамент Палацу Кирила Розумовського, який збудували у 1799 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на активіста Дмитра Перова у Facebook.

Що відомо про "ремонтні роботи"

"На вул. Мазепи, 3в у Печерському районі Києва киплять будівельні роботи. Розбирають будівлі Інженерних служб Київської фортеці, 1853 р. Будинки є складовою фортифікаційного комплексу Микільської брами, більш відомої сьогодні за проектом реновації Арсенальної площі", - пише активіст.

Він наголошує, що цікавим є підземні склепіння. Будівля інженерних служб була побудова на мурованих фундаментах палацу останнього Гетьмана України - Кирила Розумовського. На планах плані вказано, що це 1803 рік.

"Сам палац був деревʼяним і на момент будівництва Інженерних споруд вже втратився. Звісна річ, що ніхто на таку дичину не міг дати дозволу - центральний історичний ареал, охоронна археологічна зона пам’яток і зона охорони пам’яток", - каже Перов.

Також активіст зазначає, що, скоріш за все, ТОВ "Собі" отримало дозвіл на проведення капітального ремонту (СС1), в межах якого нині зносить будівлі, розбирає фундаменти і вже розпочало нове будівництво.

Фундаменти палацу розбирають і поряд зводять нові споруди (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Пізніше Перов повідомив, що на місце будівництва прибула поліції та зупинила ремонтні роботи. Активісти, які виступили проти руйнування історичного фундаменту, написали заяву у правоохоронні органи.

Поліція поки призупинила ремонтні роботи (фото: facebook.com/AmiDPerov)

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