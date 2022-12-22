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У Києві переселенці з Маріуполя отримали гуманітарні набори від Фонду Ахметова

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Четвер 22 грудня 2022 14:37
У Києві переселенці з Маріуполя отримали гуманітарні набори від Фонду Ахметова Фото: у Києві переселенці з Маріуполя отримали гуманітарні набори від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці із центрами "Я - Маріуполь" продовжує підтримувати переселенцям у різних містах України, забезпечуючи їх продуктами харчування та гігієною.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Днями нова партія допомоги прибула для маріупольців, які знайшли прихисток у Києві. До столичного хабу надійшло понад 2 тисячі наборів із засобами особистої гігієни.

У цих наборах речі першої необхідності: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Усього до кінця 2022 року для переселенців із Маріуполя буде передано 40 тисяч гігієнічних наборів від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога