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В Киеве переселенцы из Мариуполя получили гуманитарные наборы от Фонда Ахметова

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Четверг 22 декабря 2022 14:37
В Киеве переселенцы из Мариуполя получили гуманитарные наборы от Фонда Ахметова Фото: в Киеве переселенцы из Мариуполя получили гуманитарные наборы от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" продолжает поддерживать переселенцам в разных городах Украины, снабжая их продуктами питания и гигиеной.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На днях новая партия помощи прибыла для мариупольцев, нашедших убежище в Киеве. В столичный хаб поступило более 2 тысяч наборов со средствами личной гигиены.

В этих наборах вещи первой необходимости: зубные щетки и пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего до конца 2022 для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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