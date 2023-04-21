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У Києві п'яна водійка на пошкодженому авто тікала від патрульних: відео нічної "гонки"

У Києві жінка втікала від патрульних (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водійка Hyundai Tucson вночі намагалась втекти від патрульних на машині з пошкодженим колесом. Правоохоронці виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції у Facebook.

Як зупинили водійку

Вночі під час патрулювання на проспекті Берестейському поліцейські помітили автомобіль Hyundai Tucson, який рухався з пошкодженим колесом.

Інспектори намагались зупинити авто, але водій не реагував на спеціальні світлові та звукові сигнали й продовжував рух, маневруючи зі сторони в сторону по дорозі.

В результаті після нетривалого переслідування автомобіль зупинився.

У Києві жінка на авто втікала від патрульних (скриншот)

У жінки була травма

Як виявилось, за кермом перебувала 44-річна громадянка, у якої поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд за допомогою драгера вона відмовилась.

Також під час спілкування патрульні помітили у жінки травму голови. За її словами, вона впала за декілька хвилин до початку поїздки.

Правоохоронці надали жінці необхідну домедичну допомогу, а також склали на неї адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (штраф 17 тисяч гривень).

У Києві жінка на авто втікала від патрульних (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі водій протягнув патрульного по асфальту і втік.

Також ми писали, що у Києві п'яний горе-гонщик тікав від поліції і вилетів з мосту.

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