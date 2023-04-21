В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной "гонки"

Как остановили водителя

Ночью во время патрулирования на Берестейском проспекте полицейские заметили автомобиль Hyundai Tucson, который двигался с поврежденным колесом.

Инспекторы пытались остановить автомобиль, но водитель не реагировал на специальные световые и звуковые сигналы и продолжал движение, маневрируя из стороны в сторону по дороге.

В результате после непродолжительного преследования автомобиль остановился.

В Киеве женщина на авто убегала от патрульных (скриншот)

У женщины была травма

Как оказалось, за рулем находилась 44-летняя гражданка, у которой полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр с помощью драгера она отказалась.

Также во время общения патрульные заметили у женщины травму головы. По ее словам, она упала за несколько минут до начала поездки.

Правоохранители предоставили женщине необходимую медицинскую помощь, а также составили на нее административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

В Киеве женщина на авто убегала от патрульных (скриншот)