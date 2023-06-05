У Києві на озері зафіксували справжнє "водяне торнадо" (відео)

В понеділок 5 червня відпочивальникам вдалося зняти на відео водяний смерч, який близько хвилини крутився поверхнею води.

Трапилося це рідкісне явище на озері Вербне, що на Оболоні неподалік від парку "Наталка".

Скриншот: Styler

Дивіться нижче відео явища:

Навіть місцеві рятувальники дивуються

Очевидці запитали у місцевих рятувальників, чи часто у них там таке трапляється. На що ті відповіли, що самі бачать це явище вперше.

Тут помітили водяний смерч (скриншот)

Звідки беруться такі торнадо

Водяні смерчі, які також називають "торнадо над водою", утворюються з мезоциклонів способом, фактично ідентичним наземним торнадо у зв'язку з сильними грозами.

Торнадо, який переміщується від землі до водойми, також вважатиметься водяним смерчем.

Цікаво, що в час, коли помітили торнадо, ні грози, ні навіть натяку на неї в столиці не було.