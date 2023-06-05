У Києві на озері зафіксували справжнє "водяне торнадо" (відео)

У Києві на озері побачили справжній водяний смерч, який ще називають "торнадо над водою".
Дивіться на відео в матеріалі Styler, як виглядає рідкісне явище.
В понеділок 5 червня відпочивальникам вдалося зняти на відео водяний смерч, який близько хвилини крутився поверхнею води.
Трапилося це рідкісне явище на озері Вербне, що на Оболоні неподалік від парку "Наталка".
Скриншот: Styler
Дивіться нижче відео явища:
Очевидці запитали у місцевих рятувальників, чи часто у них там таке трапляється. На що ті відповіли, що самі бачать це явище вперше.
Тут помітили водяний смерч (скриншот)
Водяні смерчі, які також називають "торнадо над водою", утворюються з мезоциклонів способом, фактично ідентичним наземним торнадо у зв'язку з сильними грозами.
Торнадо, який переміщується від землі до водойми, також вважатиметься водяним смерчем.
Цікаво, що в час, коли помітили торнадо, ні грози, ні навіть натяку на неї в столиці не було.
Читайте також, що на Русанівці хочуть збудувати веслувальну базу.