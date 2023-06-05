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В Киеве на озере зафиксировали настоящее "водяное торнадо" (видео)

Озеро Вербное в Киеве (фото: kiev.foto/info)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на озере увидели настоящий водяной смерч, который еще называют "торнадо над водой".

Смотрите на видео в материале Styler, как выглядит редкое явление.

В понедельник 5 июня отдыхающим удалось снять на видео водяной смерч, около минуты крутившийся над поверхностью воды.

Случилось это редкое явление на озере Вербное на Оболони неподалеку от парка "Наталка".

Скриншот: Styler

Смотрите ниже видео явления:

Даже местные спасатели удивляются

Очевидцы спросили у местных спасателей, часто ли у них там такое случается. На что те ответили, что сами видят это явление в первый раз.

Здесь заметили водяной смерч (скриншот)

Откуда берутся такие торнадо

Водяные смерчи, также называемые "торнадо над водой", образуются из мезоциклонов способом, фактически идентичным наземным торнадо в связи с сильными грозами.

Торнадо, перемещающееся от земли к водоему, также будет считаться водяным смерчем.

Интересно, что в то время, когда заметили торнадо, ни грозы, ни даже намека на нее в столице не было.

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Киевторнадоозеро