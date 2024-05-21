В Києві озброєні чоловіки в масках нападають на перехожих на вулиці: що відомо
В Києві чоловіки в масках нападали на перехожих. Це відбувалося 21 травня у дворах житлових будинків на вулиці Олени Теліги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Київ Оперативний.
Деталі нападу в Києві
Зазначається, що чоловіки в масках були також озброєні.
"Доброго ранку, на Олени Теліги якісь чоловіки бігають озброєні в масках та нападають на всіх, кого бачать", - сказано в повідомленні.
На опублікованому відео кілька чоловіків у масках підходять до перехожого - один з них б’є людину, після чого люди починають тікати з двору.
Зазначимо, що у пресслужбі поліції Києва повідомили, що на місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє OBOZ.UA.
Свідків нападу закликали повідомити на спецлінію 102.
В Києві озброєні чоловіки нападали на людей (фото: Київ Оперативний)
Також дивіться відео, на якому показано інцидент.
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