В Києві в одному з автобусів помітили контролера-афериста: подробиці скандалу

Деталі скандалу в автобусі

Чоловіка, який видавав себе за контролера, помітили на маршруті 2М.

"Дівчина оплатила за себе і маму, на що "контролер" заявив, що це заборонено і вимагав штраф. Інша баришня сказала, що вже не вперше бачить його і він явно аферист", - розказала Оксана у дописі.

За її словами, аферист відмовився показати посвідчення, був один (зазвичай 2-3 контролерів), не заблокував валідатори, говорив російською мовою та "огризався".

"На звинувачення відповідав в дусі: "Пасть закрой", - зазначила жінка.

Кондуктор-самозванець у Києві (фото: facebook.com/oksana.purik)