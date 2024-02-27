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В Киеве в одном из автобусов заметили контролера-афериста: подробности скандала

Фото: В Киеве заметили контролера-самозванца (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на одном из маршрутов, замещающего метро автобуса, заметили контролера - самозванца.

Об этом инциденте сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Оксаны Пирик в Facebook.

Детали скандала в автобусе

Мужчину, выдававшего себя за контролера, заметили на маршруте 2М.

"Девушка оплатила за себя и маму, на что "контролер" заявил, что это запрещено и требовал штраф. Другая женщина сказала, что уже не впервые видит его и он явно аферист", - рассказала Оксана в сообщении.

По ее словам, аферист отказался показать удостоверение, был один (обычно 2-3 контроллера), не заблокировал валидаторы, говорил по-русски и "огрызался".

"На обвинения отвечал в духе: "Пасть закрой", - отметила женщина.

Кондуктор-самозванец в Киеве (фото: facebook.com/oksana.purik)

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