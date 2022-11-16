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У Києві очікується ожеледиця: що потрібно знати водіям та пішоходам

Фото: у Києві очікується ожеледиця (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 17 листопада синоптики прогнозує перший сніг, а разом із ним і ожеледицю. Також прогнозують місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

У КМДА розповіли мешканцям столиці, як правильно поводитися в таку погоду.

Що треба знати водіям в ожеледицю

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Правила для пішоходів

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

До речі, мешканців столиці просять повідомляти Контактний центр міста Києва на 15-51 про необроблені протиожеледними засобами дільниці та території.

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Київ