"Тільки для постояльців". В Києві жінку не пустили в укриття елітного готелю під час повітряної тривоги

В Києві відомий елітний готель Raddison Blu Hotel потрапив у скандал. Річ у тому, що під час повітряної тривоги 25 березня, коли була загроза балістичного удару, жінку відмовилися пускати в укриття, аргументуючи тим, що воно нібито "тільки для клієнтів готелю".

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла Катерина Смачило, яка й потрапила в цю ситуацію.

Деталі інциденту з Raddison Blue Hotel

Так, 25 березня близько 17:30 в Києві була оголошена повітряна тривога з загрозою застосування балістичних ракет. Катерина припаркувала автівку біля готелю, щоб потрапити в бомбосховище.

"Я знала, що там є укриття і одразу ж, як почала вити сирена, я пройшла до готелю і навіть не запитувала, чи можна туди. Бо це дивно. Я попросила на рецепції нагадати, як пройти, на що мені відповіли, що укриття тільки для мешканців готелю", - розказала Катерина.

Жінка була обурена, але не стала розвивати ситуацію, бо часу було обмаль, адже небезпека тривала і треба було терміново убезпечити себе.

"Я пішла в сусідній заклад, де мене без питань пустили в укриття", - зазначила вона.

Реакція Національної поліції

Після завершення тривоги Катерина зателефонувала до Нацполіції, яка прибула через 15 хвилин. Вона написала заяву, яку, звісно, прийняли.

Правоохоронці були максимально ввічливими, допомогли у складанні заяви та передали її слідчому Шевченківського району. Розгляд звернення - до 30 днів.

Також стражі порядку порадили у подібних ситуаціях дзвонити їм саме під час тривоги, тоді процедура оформлення дещо інша.

Катерина написала заяву до поліції (фото: Facebook/Катерина Смачило)

Згодом жінка зробила публікацію в Instagram-stories, де тегнула готель.

"На що готель написав мені у приватні повідомлення, ми вам зателефонуємо і розкажемо, чому так", - розказала учасниця інциденту.

Готель не проявив жодної адекватної реакції (Скриншот)

За її словами, вона відповіла готелю, що "розкажуть вони Нацполіції та Військовій адміністрації", чому людей не пускають скористатися укриттям під час повітряної тривоги.

Реакція Raddison Blu Hotel

Зазначимо, що реакції від готелю Катерина так і не отримала.

Ба більше, після розголосу та репостів в Instagram цієї ситуації, адміністратори Raddison Blu Hotel просто стали видаляти негативні та обурені коментарі на своїх сторінках у соцмережі.

"Вони виставили в Instagram-stories пост, що пріорітет в укриття - завжди для мешканців", - розказала Катерина.

Зазначимо, що під постом, який був опублікований 25 березня, реакція готелю і досі не з'явилася. На наш запит в соцмережах його представники також відповідають мовчанням.

Натомість на сторінках готелю в соціальних мережах стверджується, що безпека для них понад усе, але пріоритет мають гості...

Raddison Blu Hotel віддає пріоритет в укриття своїм гостям (Скриншот)