ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Тільки для постояльців". В Києві жінку не пустили в укриття елітного готелю під час повітряної тривоги

Київ, Вівторок 26 березня 2024 09:51
UA EN RU
"Тільки для постояльців". В Києві жінку не пустили в укриття елітного готелю під час повітряної тривоги Radisson Blu Hotel не пускає людей в укриття під час повітряної тривоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві відомий елітний готель Raddison Blu Hotel потрапив у скандал. Річ у тому, що під час повітряної тривоги 25 березня, коли була загроза балістичного удару, жінку відмовилися пускати в укриття, аргументуючи тим, що воно нібито "тільки для клієнтів готелю".

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла Катерина Смачило, яка й потрапила в цю ситуацію.

Деталі інциденту з Raddison Blue Hotel

Так, 25 березня близько 17:30 в Києві була оголошена повітряна тривога з загрозою застосування балістичних ракет. Катерина припаркувала автівку біля готелю, щоб потрапити в бомбосховище.

"Я знала, що там є укриття і одразу ж, як почала вити сирена, я пройшла до готелю і навіть не запитувала, чи можна туди. Бо це дивно. Я попросила на рецепції нагадати, як пройти, на що мені відповіли, що укриття тільки для мешканців готелю", - розказала Катерина.

Жінка була обурена, але не стала розвивати ситуацію, бо часу було обмаль, адже небезпека тривала і треба було терміново убезпечити себе.

"Я пішла в сусідній заклад, де мене без питань пустили в укриття", - зазначила вона.

Реакція Національної поліції

Після завершення тривоги Катерина зателефонувала до Нацполіції, яка прибула через 15 хвилин. Вона написала заяву, яку, звісно, прийняли.

Правоохоронці були максимально ввічливими, допомогли у складанні заяви та передали її слідчому Шевченківського району. Розгляд звернення - до 30 днів.

Також стражі порядку порадили у подібних ситуаціях дзвонити їм саме під час тривоги, тоді процедура оформлення дещо інша.

&quot;Тільки для постояльців&quot;. В Києві жінку не пустили в укриття елітного готелю під час повітряної тривоги

Катерина написала заяву до поліції (фото: Facebook/Катерина Смачило)

Згодом жінка зробила публікацію в Instagram-stories, де тегнула готель.

"На що готель написав мені у приватні повідомлення, ми вам зателефонуємо і розкажемо, чому так", - розказала учасниця інциденту.

&quot;Тільки для постояльців&quot;. В Києві жінку не пустили в укриття елітного готелю під час повітряної тривоги

Готель не проявив жодної адекватної реакції (Скриншот)

За її словами, вона відповіла готелю, що "розкажуть вони Нацполіції та Військовій адміністрації", чому людей не пускають скористатися укриттям під час повітряної тривоги.

Реакція Raddison Blu Hotel

Зазначимо, що реакції від готелю Катерина так і не отримала.

Ба більше, після розголосу та репостів в Instagram цієї ситуації, адміністратори Raddison Blu Hotel просто стали видаляти негативні та обурені коментарі на своїх сторінках у соцмережі.

"Вони виставили в Instagram-stories пост, що пріорітет в укриття - завжди для мешканців", - розказала Катерина.

Зазначимо, що під постом, який був опублікований 25 березня, реакція готелю і досі не з'явилася. На наш запит в соцмережах його представники також відповідають мовчанням.

Натомість на сторінках готелю в соціальних мережах стверджується, що безпека для них понад усе, але пріоритет мають гості...

&quot;Тільки для постояльців&quot;. В Києві жінку не пустили в укриття елітного готелю під час повітряної тривоги

Raddison Blu Hotel віддає пріоритет в укриття своїм гостям (Скриншот)

Раніше ми писали, що укриття в одному з районів Києва, на ремонт якого витратили більше чотирьох мільйонів гривень, перетворилося на справжній притон для наркоманів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Поліція Києва Повітряна тривога
NEWS
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"