У Києві незабаром стане менше маршруток: у чому причина

Чому маршруток у Києві поменшає

У відомстві повідомили, що, порівняно з 2021 роком, випуск на маршрути в цьому сегменті знизився на третину.

Причини тому різні - частина припинила бізнес у столиці. Крім того, часто приватні перевізники порушують умови договору на перевезення, укладені з містом.

Також на деяких маршрутах не оновлено рухомий склад, транспортні засоби не відповідали умовам договору за параметрами, пасажиромісткістю, роком випуску тощо.

Крім того, приватні перевізники порушували встановлені схеми руху, зменшували кількість транспортних засобів на маршруті, мали транспортні засоби з дефектами, не обслуговували маршрути тривалий час тощо.

Тому Департамент транспортної інфраструктури закриває автобусні маршрути, що працюють у режимі маршрутних таксі та збільшує кількість рухомого складу на маршрутах КП "Київпастранс".

Крім того, цілу низку автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі закривають тому, що вони дублюють комунальний транспорт.

Нагадаємо, що проїзд на маршрутки у Києві стартує від 15 гривень, це мінімальна ціна. Водночас проїзд у комунальному транспорті залишається без змін - 8 гривень.