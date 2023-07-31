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В Киеве вскоре станет меньше маршруток: в чем причина

Фото: В Киеве уменьшится количество маршруток (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Киеве - это предмет многих споров жителей столицы. Одни считают, что они очень удобны, другие же уверены, что их нужно убрать и оставить только коммунальный транспорт. Вскоре маршрутных автобусов в Киеве станет меньше.

Об этом рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, пишет "Вечерний Киев".

Почему маршруток в Киеве станет меньше

В ведомстве сообщили, что по сравнению с 2021 годом выпуск на маршруты в этом сегменте снизился на треть.

Причины тому разные - часть прекратила бизнес в столице. Кроме того, очень часто частные перевозчики нарушают условия договора на перевозку, заключенные с городом.

Также на некоторых маршрутах не обновлен подвижной состав, транспортные средства не отвечали условиям договора по параметрам, пассажировместимости, году выпуска и т.д.

Кроме того, частные перевозчики нарушали установленные схемы движения, уменьшали количество транспортных средств на маршруте, имели транспортные средства с дефектами, не обслуживали маршруты длительное время и т.д.

Поэтому Департамент транспортной инфраструктуры закрывает автобусные маршруты, работающие в режиме маршрутных такси и увеличивает количество подвижного состава на маршрутах КП "Киевпасстранс".

Кроме того, целый ряд автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси закрывают потому, что они дублируют коммунальный транспорт.

Напомним, что проезд на маршрутки в Киеве стартует от 15 гривен, это минимальная цена. В это же время проезд в коммунальном транспорте остается без изменений - 8 гривен.

Ранее мы писали, что проезд в Киеве может стать бесплатным.

Читайте также, как украинские архитекторы разработали проект остановок-укрытий.

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Киевмаршруки