У Києві невідомі зіпсували графіті Бенксі: фото до і після

Творіння Бенксі в центрі Києва протрималося недоторканим недовго. До графіті найвідомішого у світі анонімного художника з Великої Британії на стіні будинку на Великій Житомирській доклали руки невідомі "арт-критики", домалювавши презерватив та трьох козаків із серії популярних мультиків.

Як тепер виглядає київське графіті Бенксі - дивіться у матеріалі нижче.

На одній із робіт в українській столиці легендарного вуличного художника зображено російську ядерну установку з літерою "Z" на броневантажівці з трьома військовими. Замість ракети в кузові - чоловічий статевий орган.

Тут варто звернути увагу, що Бенкс включив намальоване кимось раніше графіті пеніса на стіні до свого творіння, "встановивши" його на військовий автомобіль російських окупантів.

Тепер до зображення невідомі аматори додали свої "нюанси": обвели контури малюнка лінією, наче помістивши у контрацептив. Трохи нижче зав'язаний презерватив тримає в правій руці козак силач Тур із перев'язаною лівою рукою, а решта двоє героїв мультепопеї "Як козаки..." - Грай та Око стоять біля великого глобуса.

Так тепер виглядає графіті Бенксі після "обробки" невідомими у Києві (фото: t.me/kyiv_polit)

А ось як виглядало графіті Бенксі раніше (фото: theartnewspaper.com

Нагадаємо, що роботи мурали Бенксі на аукціонах у світі продають за мільйони доларів.

Серед інших робіт знаменитого британського художника в Києві та передмісті столиці Ірпені та Бородянці: діти, які використовують металеву пастку для танка як гойдалки...

фото: theartnewspaper.com

...юна гімнастка зі стрічкою...

фото: theartnewspaper.com

...жінка в халаті з волосся в бігуді, у протигазі та з вогнегасником...

фото: theartnewspaper.com

...бородатий чоловік, який приймає ванну.

фото: theartnewspaper.com

...хлопчик, який кидає на підлогу чоловіка-дзюдоїста, схожого на російського диктатора Володимира Путіна...

фото: theartnewspaper.com

...дівчинки, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках.

фото: instagram.com/banksy

Бенксі - це псевдонім всесвітньо відомого художника графіті, який також є політичним активістом та режисером. Особу майстра вуличного живопису не встановлено.

Художник підтвердив, що створив сім муралів у різних містах України.