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В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 20:06
В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после Фото: работу Бэнкси в Киеве "обработали" вандалы ( t.me/kyiv_polit)
Автор: Владимир Костырин

Творение Бэнкси в центре Киева продержалось нетронутым недолго. К граффити самого известного в мире анонимного художника из Великобритании на стене дома на Большой Житомирской приложили руки неизвестные "арт-критики", дорисовав презерватив и трех козаков из серии популярных мультиков.

Как теперь выглядит киевское граффити Бэнкси - смотрите в материале ниже.

На одной из работ в украинской столице легендарного уличного художника изображена российская ядерная установка с буквой "Z" на бронегрузовике с тремя военными. Вместо ракеты в кузове - мужской половой орган.

Тут стоит обратить внимание, что Бэнкси включил нарисованное кем-то ранее граффити пениса на стене к собственному творению, "установив" его на военный автомобиль российских оккупантов.

Теперь к изображению неизвестные аматоры добавили свои "нюансы": обвели контуры рисунка линией, словно поместив в контрацептив. Чуть ниже завязанный презерватив держит в правой руке козак силач Тур с перевязанной левой рукой, а остальные двое героев мультэпопеи "Как козаки..." - Грай и Око стоят около большого глобуса.

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

Так теперь выглядит граффити Бэнкси после "обработки" неизвестными в Киеве (фото: t.me/kyiv_polit)

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

А вот как выглядело граффити Бэнкси раньше (фото: theartnewspaper.com

Напомним, что работы муралы Бэнкси на аукционах в мире продают за миллионы долларов.

Среди других работ знаменитого британского художника в Киеве и пригороде столицы Ирпене и Бородянке: дети, которые используют металлическую ловушку для танка в качестве качелей...

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

фото: theartnewspaper.com

...юная гимнастка с лентой...

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

фото: theartnewspaper.com

...женщина в халате с волосы в бигуди, в противогазе и с огнетушителем...

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

фото: theartnewspaper.com

...бородатый мужчина, принимающий ванную...

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

фото: theartnewspaper.com

...мальчик, бросающий на пол мужчину-дзюдоиста, похожего на российского диктатора Владимира Путина...

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

фото: theartnewspaper.com

...девочки, которая исполняет гимнастическое упражнение, стоя на руках.

В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

фото: instagram.com/banksy

Бэнкси - это псевдоним всемирно известного художника граффити, который также является политическим активистом и режиссером. Личность мастера уличной живописи не установлена.

Художник подтвердил, что создал семь муралов в разных городах Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько лет назад замечали работы художника, очень похожие по стилю как у Бэнкси - было предположение, что они действительно принадлежат его "кисти".

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Киев вандали Бэнкси