В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после
Творение Бэнкси в центре Киева продержалось нетронутым недолго. К граффити самого известного в мире анонимного художника из Великобритании на стене дома на Большой Житомирской приложили руки неизвестные "арт-критики", дорисовав презерватив и трех козаков из серии популярных мультиков.
Как теперь выглядит киевское граффити Бэнкси - смотрите в материале ниже.
На одной из работ в украинской столице легендарного уличного художника изображена российская ядерная установка с буквой "Z" на бронегрузовике с тремя военными. Вместо ракеты в кузове - мужской половой орган.
Тут стоит обратить внимание, что Бэнкси включил нарисованное кем-то ранее граффити пениса на стене к собственному творению, "установив" его на военный автомобиль российских оккупантов.
Теперь к изображению неизвестные аматоры добавили свои "нюансы": обвели контуры рисунка линией, словно поместив в контрацептив. Чуть ниже завязанный презерватив держит в правой руке козак силач Тур с перевязанной левой рукой, а остальные двое героев мультэпопеи "Как козаки..." - Грай и Око стоят около большого глобуса.
Так теперь выглядит граффити Бэнкси после "обработки" неизвестными в Киеве (фото: t.me/kyiv_polit)
А вот как выглядело граффити Бэнкси раньше (фото: theartnewspaper.com
Напомним, что работы муралы Бэнкси на аукционах в мире продают за миллионы долларов.
Среди других работ знаменитого британского художника в Киеве и пригороде столицы Ирпене и Бородянке: дети, которые используют металлическую ловушку для танка в качестве качелей...
фото: theartnewspaper.com
...юная гимнастка с лентой...
фото: theartnewspaper.com
...женщина в халате с волосы в бигуди, в противогазе и с огнетушителем...
фото: theartnewspaper.com
...бородатый мужчина, принимающий ванную...
фото: theartnewspaper.com
...мальчик, бросающий на пол мужчину-дзюдоиста, похожего на российского диктатора Владимира Путина...
фото: theartnewspaper.com
...девочки, которая исполняет гимнастическое упражнение, стоя на руках.
фото: instagram.com/banksy
Бэнкси - это псевдоним всемирно известного художника граффити, который также является политическим активистом и режиссером. Личность мастера уличной живописи не установлена.
Художник подтвердил, что создал семь муралов в разных городах Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве несколько лет назад замечали работы художника, очень похожие по стилю как у Бэнкси - было предположение, что они действительно принадлежат его "кисти".