У Києві назвали ціни на новорічні ялинки: де їх можна буде купити
У Києві з 15 грудня працюватимуть сезонні ярмарки, на яких можна буде купити хвойні дерева до свят. Дерева цьогоріч привезуть із лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівської областей.
Скільки коштуватимуть ялинки та де їх можна буде купити, розповіли у КМДА на Facebook.
Скільки коштуватимуть ялинки
За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:
Сосна (походження Україна) – від 150 гривень за погонний метр
Ялинка (Походження Україна) – від 200 гривень за погонний метр
Де можна буде купити ялинку
Усі затверджені мерією ярмарку працюватимуть із 15 грудня. Загалом таких ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.
Голосіївський район
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
- вул. Самійла Кішки, 5 (вул. Конєва, 5)
- вул. Степана Рудницького, 6А (Академіка Вільямса, 6А)
- вул. Ізюмська, 1
- вул. вул. Васильківська, 11/11
- Васильківська, 8
- пров. Руслана Лужевського, 1
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)
- вул. Метрологічна, 19
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торгового майданчика "Феофанія")
Дарницький район
- вул. Архітектора Вербицького, 16
- вул. Архітектора Вербицького, 28А30
- вул. Бориса Гмирі, 1
- вул. Бориса Гмирі, 8
- вул. Братства Тарасівців, 9 (вул. Декабристів, 9)
- вул. Єлизавети Чавдар, 1
- вул. Єлизавети Чавдар, 2
- вул. Єлизавети Чавдар, 13
- вул. Здолбунівська, 2
- вул. Михайла Драгоманова, 1
- вул. Михайла Драгоманова, 14
- вул. Олени Бджілки, 2
- вул. Олександра Мишуги, 2
- вул. Олександра Мишуги, 4
- вул. Михайла Гришка, 8
- вул. Срібнокільська, 5
- вул. Срібнокільська, 5Б
- вул. Срібнокільська, 13
- вул. Ялтинська, 5А
- вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд з просп. П. Григоренка на просп. Бажана – метро Позняки)
- Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус")
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
- перетин вул. Ганни Ахматової та просп. Петра Григоренка
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
- перетин вулиць Урловської та Ганни Ахматової
- просп. Петра Григоренка, 9
- просп. Петра Григоренка, 26
- просп. Петра Григоренка, 32Д
- просп. Петра Григоренка, 43
- Харківське шосе, 49
- Харківське шосе, 57
- Харківське шосе, 144
- вул. Княжий Затон, 10
- вул. Тростянецька, 4/2
- вул. Ганни Ахматової, 49
Деснянський район
- вул. Теодора Драйзера, 2
- вул. Теодора Драйзера, 8
- просп. Червоної Калини, 2 (просп. Володимира Маяковського, 2)
- просп. Червоної Калини, 6 (просп. Володимира Маяковського, 6)
- просп. Червоної Калини, 15 (просп. Володимира Маяковського, 15)
- просп. Червоної Калини, 26 (просп. Володимира Маяковського, 26)
- просп. Червоної Калини, 40 (просп. Володимира Маяковського, 40)
- просп. Червоної Калини, 44 (просп. Володимира Маяковського, 44)
- просп. Червоної Калини, 42 (просп. Володимира Маяковського, 42
- просп. Червоної Калини, 60/10 (просп. Володимира Маяковського, 60/10)
- просп. Червоної Калини, 75/2 (просп. Володимира Маяковського, 75/2)
- просп. Червоної Калини, 97 (просп. Володимира Маяковського, 97)
- вул. Шолом Алейхема, 17
- вул. Шолом Алейхема, 10А
- вул. Миропільська, 2
- вул. Милославська, 10А
- вул. Електротехнічна, 2
- вул. Електротехнічна, 4
- вул. Електротехнічна, 6
- вул. Електротехнічна, 8
- вул. Радунська, 3
- вул. Оноре де Бальзака, 60
- вул. Оноре де Бальзака, 94
- вул. Радунська, 26/1
- просп. Лісовий, 16
- просп. Лісовий, 28/41
- просп. Лісовий, 39
- вул. Мілютенка, 34
- вул. Миропільська, 2
- вул. Миколи Закревського, 61/2
- ст. м. Лісова
- ст. м. Чернігівська
- вул. Каштанова, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Теодора Драйзера, 21
Дніпровський район
- бульв. Ігоря Шамо, 2/7
- вул. Андрія Малишка, 4А
- вул. Івана Миколайчука, 9
- вул. Миропільська, 25
- вул. Митрополита Андрія Шептицького, ½
- вул. Празька, 1/35
- вул. Райдужна, 4
- вул. Регенераторна, 5В
- вул. Юрія Шумського, 1
- просп. Павла Тичини, 7
- просп. Соборності, 2/1
- просп. Соборності, 4
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського
- перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського
Оболонський район
- вул. Вишгородська, 44
- вул. Героїв Дніпра, 30
- вул. Героїв Дніпра, 32
- вул. Героїв Дніпра, 41
- вул. Івана Івашкевича, 6/8А
- вул. Олександра Архипенка, 6А
- площа Оболонська, 6 (локація №1)
- площа Оболонська, 6 (локація №2)
- просп. Володимира Івасюка, 27 (просп. Героїв Сталінграда, 27)
- просп. Володимира Івасюка, 46 (просп. Героїв Сталінграда, 46)
- просп. Мінський, 2
- просп. Оболонський, 1Б
- просп. Оболонський, 52
- вул. Дніпроводська, 1
- площа Петропавлівська, 2
- вул. Міська, 2 (Пуща Водиця)
- вул. Івана Івашкевича, 5
- вул. Автозаводська, 99/4
- вул. Юрія Кондратюка, 2
- просп. Маршала Рокосовського, ¾.
Печерський район
- бул. Дружби Народів, 25
- бул. Дружби Народів, 30/1
- вул. Велика Васильківська, 107
Подільський район
- вул. Верхній Вал, 16 (локація №1)
- вул. Верхній Вал, 16 (локація №2)
- вул. Верхній Вал, 16 (локація №3)
- вул. Вишгородська, 21/6
- вул. Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус")
- вул. Івана Виговського, 18
- вул. Світлицького, 30/20
- просп. Василя Порика, 2
- просп. Василя Порика, 5
- вул. Наталії Ужвій, 12
- просп. Правди, 45
- просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент")
- просп. Правди, 66 (локація №1)
- просп. Правди, 66 (локація №2)
- просп. Свободи, 2
- просп. Георгія Гонгадзе, 20
- вул. Кирилівська, 122
- просп. Правди, 47
- просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ)
- вул. Світлицького,23
- вул. Тираспольська, 49
- вул. Межигірська – кут вул. Верхній Вал
- вул. Сергія Данченка, 1
- просп. Василя Порика, 13
- просп. Свободи, 28
Святошинський район
- бул. Кольцова, 13
- вул. Зодчих, 46
- вул. Зодчих, 58/2
- вул. Зодчих, 62
- вул. Ірпінська, 76-80
- вул. Сім'ї Стешенка, 7
Солом'янський район
- вул. Митрополита Василя Липківського, 3
- бул. Чоколівський, 20
- бул. Чоколівський, 19-21
- просп. Повітрофлотський, 18/2
- вул. Солом'янська, 39
Шевченківський район
- вул. Данила Щербаківського, 56
- кут вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва
- вул. Парково-Сирецька, 10
До речі, раніше ми писали про те, яку ялинку варто вибрати для дому – живу чи штучну.
А ще розповідали про те, де треба поставити новорічну ялинку, щоби вона принесла удачу.