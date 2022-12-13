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У Києві назвали ціни на новорічні ялинки: де їх можна буде купити

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 09:02
У Києві назвали ціни на новорічні ялинки: де їх можна буде купити Скільки коштуватимуть ялинки цього року на ярмарках (facebook.com/kyivbusinesscapital)
Автор: Анна Шиканова

У Києві з 15 грудня працюватимуть сезонні ярмарки, на яких можна буде купити хвойні дерева до свят. Дерева цьогоріч привезуть із лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Скільки коштуватимуть ялинки та де їх можна буде купити, розповіли у КМДА на Facebook.

Скільки коштуватимуть ялинки

За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:

Сосна (походження Україна) – від 150 гривень за погонний метр

Ялинка (Походження Україна) – від 200 гривень за погонний метр

Де можна буде купити ялинку

Усі затверджені мерією ярмарку працюватимуть із 15 грудня. Загалом таких ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.

Голосіївський район

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
  • вул. Самійла Кішки, 5 (вул. Конєва, 5)
  • вул. Степана Рудницького, 6А (Академіка Вільямса, 6А)
  • вул. Ізюмська, 1
  • вул. вул. Васильківська, 11/11
  • Васильківська, 8
  • пров. Руслана Лужевського, 1
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)
  • вул. Метрологічна, 19
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торгового майданчика "Феофанія")

Дарницький район

  • вул. Архітектора Вербицького, 16
  • вул. Архітектора Вербицького, 28А30
  • вул. Бориса Гмирі, 1
  • вул. Бориса Гмирі, 8
  • вул. Братства Тарасівців, 9 (вул. Декабристів, 9)
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1
  • вул. Єлизавети Чавдар, 2
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13
  • вул. Здолбунівська, 2
  • вул. Михайла Драгоманова, 1
  • вул. Михайла Драгоманова, 14
  • вул. Олени Бджілки, 2
  • вул. Олександра Мишуги, 2
  • вул. Олександра Мишуги, 4
  • вул. Михайла Гришка, 8
  • вул. Срібнокільська, 5
  • вул. Срібнокільська, 5Б
  • вул. Срібнокільська, 13
  • вул. Ялтинська, 5А
  • вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд з просп. П. Григоренка на просп. Бажана – метро Позняки)
  • Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус")
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
  • перетин вул. Ганни Ахматової та просп. Петра Григоренка
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
  • перетин вулиць Урловської та Ганни Ахматової
  • просп. Петра Григоренка, 9
  • просп. Петра Григоренка, 26
  • просп. Петра Григоренка, 32Д
  • просп. Петра Григоренка, 43
  • Харківське шосе, 49
  • Харківське шосе, 57
  • Харківське шосе, 144
  • вул. Княжий Затон, 10
  • вул. Тростянецька, 4/2
  • вул. Ганни Ахматової, 49

Деснянський район

  • вул. Теодора Драйзера, 2
  • вул. Теодора Драйзера, 8
  • просп. Червоної Калини, 2 (просп. Володимира Маяковського, 2)
  • просп. Червоної Калини, 6 (просп. Володимира Маяковського, 6)
  • просп. Червоної Калини, 15 (просп. Володимира Маяковського, 15)
  • просп. Червоної Калини, 26 (просп. Володимира Маяковського, 26)
  • просп. Червоної Калини, 40 (просп. Володимира Маяковського, 40)
  • просп. Червоної Калини, 44 (просп. Володимира Маяковського, 44)
  • просп. Червоної Калини, 42 (просп. Володимира Маяковського, 42
  • просп. Червоної Калини, 60/10 (просп. Володимира Маяковського, 60/10)
  • просп. Червоної Калини, 75/2 (просп. Володимира Маяковського, 75/2)
  • просп. Червоної Калини, 97 (просп. Володимира Маяковського, 97)
  • вул. Шолом Алейхема, 17
  • вул. Шолом Алейхема, 10А
  • вул. Миропільська, 2
  • вул. Милославська, 10А
  • вул. Електротехнічна, 2
  • вул. Електротехнічна, 4
  • вул. Електротехнічна, 6
  • вул. Електротехнічна, 8
  • вул. Радунська, 3
  • вул. Оноре де Бальзака, 60
  • вул. Оноре де Бальзака, 94
  • вул. Радунська, 26/1
  • просп. Лісовий, 16
  • просп. Лісовий, 28/41
  • просп. Лісовий, 39
  • вул. Мілютенка, 34
  • вул. Миропільська, 2
  • вул. Миколи Закревського, 61/2
  • ст. м. Лісова
  • ст. м. Чернігівська
  • вул. Каштанова, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Теодора Драйзера, 21

Дніпровський район

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7
  • вул. Андрія Малишка, 4А
  • вул. Івана Миколайчука, 9
  • вул. Миропільська, 25
  • вул. Митрополита Андрія Шептицького, ½
  • вул. Празька, 1/35
  • вул. Райдужна, 4
  • вул. Регенераторна, 5В
  • вул. Юрія Шумського, 1
  • просп. Павла Тичини, 7
  • просп. Соборності, 2/1
  • просп. Соборності, 4
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

Оболонський район

  • вул. Вишгородська, 44
  • вул. Героїв Дніпра, 30
  • вул. Героїв Дніпра, 32
  • вул. Героїв Дніпра, 41
  • вул. Івана Івашкевича, 6/8А
  • вул. Олександра Архипенка, 6А
  • площа Оболонська, 6 (локація №1)
  • площа Оболонська, 6 (локація №2)
  • просп. Володимира Івасюка, 27 (просп. Героїв Сталінграда, 27)
  • просп. Володимира Івасюка, 46 (просп. Героїв Сталінграда, 46)
  • просп. Мінський, 2
  • просп. Оболонський, 1Б
  • просп. Оболонський, 52
  • вул. Дніпроводська, 1
  • площа Петропавлівська, 2
  • вул. Міська, 2 (Пуща Водиця)
  • вул. Івана Івашкевича, 5
  • вул. Автозаводська, 99/4
  • вул. Юрія Кондратюка, 2
  • просп. Маршала Рокосовського, ¾.

Печерський район

  • бул. Дружби Народів, 25
  • бул. Дружби Народів, 30/1
  • вул. Велика Васильківська, 107

Подільський район

  • вул. Верхній Вал, 16 (локація №1)
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація №2)
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація №3)
  • вул. Вишгородська, 21/6
  • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус")
  • вул. Івана Виговського, 18
  • вул. Світлицького, 30/20
  • просп. Василя Порика, 2
  • просп. Василя Порика, 5
  • вул. Наталії Ужвій, 12
  • просп. Правди, 45
  • просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент")
  • просп. Правди, 66 (локація №1)
  • просп. Правди, 66 (локація №2)
  • просп. Свободи, 2
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20
  • вул. Кирилівська, 122
  • просп. Правди, 47
  • просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ)
  • вул. Світлицького,23
  • вул. Тираспольська, 49
  • вул. Межигірська – кут вул. Верхній Вал
  • вул. Сергія Данченка, 1
  • просп. Василя Порика, 13
  • просп. Свободи, 28

Святошинський район

  • бул. Кольцова, 13
  • вул. Зодчих, 46
  • вул. Зодчих, 58/2
  • вул. Зодчих, 62
  • вул. Ірпінська, 76-80
  • вул. Сім'ї Стешенка, 7

Солом'янський район

  • вул. Митрополита Василя Липківського, 3
  • бул. Чоколівський, 20
  • бул. Чоколівський, 19-21
  • просп. Повітрофлотський, 18/2
  • вул. Солом'янська, 39

Шевченківський район

  • вул. Данила Щербаківського, 56
  • кут вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва
  • вул. Парково-Сирецька, 10

До речі, раніше ми писали про те, яку ялинку варто вибрати для дому – живу чи штучну.

А ще розповідали про те, де треба поставити новорічну ялинку, щоби вона принесла удачу.

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