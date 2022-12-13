У Києві назвали ціни на новорічні ялинки: де їх можна буде купити

У Києві з 15 грудня працюватимуть сезонні ярмарки, на яких можна буде купити хвойні дерева до свят. Дерева цьогоріч привезуть із лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Скільки коштуватимуть ялинки та де їх можна буде купити, розповіли у КМДА на Facebook.

Усі затверджені мерією ярмарку працюватимуть із 15 грудня. Загалом таких ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.

Ялинка (Походження Україна) – від 200 гривень за погонний метр

Сосна (походження Україна) – від 150 гривень за погонний метр

За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:

До речі, раніше ми писали про те, яку ялинку варто вибрати для дому – живу чи штучну.

А ще розповідали про те, де треба поставити новорічну ялинку, щоби вона принесла удачу.